XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

126,30 EUR -2,85% (08.09.2020, 12:25)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

125,90 EUR -4,19% (08.09.2020, 12:40)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (08.09.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Das Papier des Ellwanger Konzerns kenne derzeit keine klare Richtung: In den vergangenen Handelstagen habe die Volatilität deutlich zugenommen. Das Auf und Ab an der Börse habe mittlerweile auch einige Shortseller auf den Plan gerufen.Die starke Kursrally der vergangenen Monate und das kürzlich markierte Rekordhoch bei 138,70 Euro hätten einige Investoren genutzt, um einen Teil der Kursgewinne zu realisieren. Aber nicht nur Gewinnmitnahmen seien der Grund für den kurzzeitigen Rücksetzer auf 121,60 Euro gewesen. Zueltzt sei auch die Zahl der leerverkauften Aktien weiter angestiegen. Dies habe die Kurskorrektur beflügelt. Inzwischen sei die Shortqoute auf 9% gestiegen.Anleger sollten sich hiervon aber nicht beunruhigen lassen: Aus charttechnischer Sicht sei Aufwärtstrend der VARTA-Aktie weiter intakt. Setze sich dieser fort, ist der Weg bis zur Marke von 145 Euro frei. Wer bereits investiert sei, bleibe an Board und lasse die Gewinne laufen, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.09.2020)Börsenplätze VARTA-Aktie: