Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze VARTA-Aktie:



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

122,80 EUR +1,15% (02.01.2020, 14:32)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

123,00 EUR +1,15% (02.01.2020, 14:48)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (02.01.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wie an der Schnur gezogen sei es zuletzt bei der Aktie des Batterie-Herstellers VARTA nach oben gezogen. Im 1-Jahresvergleich sei das Papier mit einem Plus von 393,6 Prozent der mit Abstand größte Gewinner im MDAX. Auf den Plätzen zwei und drei würden mit deutlichem Abstand Delivery Hero mit plus 115 Prozent und Dialog Semiconductor mit plus 107 Prozent folgen.Der Batterie-Hersteller VARTA habe heute den Erwerb des in Europa angesiedelten Varta Consumer Batteries Geschäfts ("Varta Consumer") von der US-amerikanischen Energizer Holdings erfolgreich abgeschlossen. Zu Varta Consumer gehöre eine Vielzahl von Ländergesellschaften, Hauptproduktionsstandort sei Dischingen, Deutschland. Die Europäische Kommission habe den Erwerb bereits am 3. Dezember 2019 genehmigt; in diesem Zusammenhang habe die VARTA AG die Zusage abgegeben, aktuelle und potenzielle Kunden, weiterhin für einen gewissen Zeitraum mit Hörgerätebatterien zu beliefern.Mit der Übernahme der Varta Consumer schaffe die VARTA AG einen weltweit führenden Hersteller von Batterielösungen mit einem umfassenden Produktportfolio. Mit dem Unternehmenskauf würden die weltweiten VARTA-Markenrechte für Geräte- und Mikrobatterien sowie Energiespeichersysteme wieder unter dem Dach der VARTA AG vereint. Dies stärke den Markenauftritt der VARTA-Produkte in allen Segmenten.Herbert Schein, Vorstandsvorsitzender von VARTA, habe gesagt: "Wir freuen uns über den erfolgreichen Abschluss der Transaktion. Mit dieser Transaktion nutzen wir die einmalige Chance, zusammen zu führen, was zusammengehört. Wir sind für die Zukunft bestens positioniert, insbesondere auch für den massiven Ausbau unserer hochprofitablen Lithium-Ionen-Produktion."Steffen Munz, Finanzvorstand der VARTA AG, ergänze: "Das attraktive Cashflow Profil der Varta Consumer leistet mittelfristig einen wesentlichen Beitrag zur Finanzierung des weiteren Ausbaus unserer stark wachsenden Lithium-Ionen-Produktion."Anfang Dezember habe die Aktie von VARTA bei 128,00 Euro ein neues Allzeithoch erreicht. Danach sei das Papier in eine leichte Konsolidierung übergegangen. Mittlerweile habe die Aktie aber bereits wieder Fahrt aufgenommen. Zum Jahresstart gewinne Varta 0,7 Prozent auf 122,20 Euro. Gelinge es dem Papier über das bisherige Hoch auszubrechen, wäre dies erneut ein positives Signal.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät Gewinne laufen zu lassen, aber Stopp bei 95,00 Euro zu beachten. (Analyse vom 02.01.2020)