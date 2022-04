Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland:VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (11.04.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.VARTA habe im abgelaufenen Jahr etwas mehr verdient als gedacht. Die Prognose des Batterieherstellers für das laufende Gesamtjahr falle aber recht vorsichtig aus. Analysten würden gewohnt zurückhaltend bleiben. Anleger würden auf weitere Details zur geplanten E-Offensive warten. Die Aktie trete daher vorerst weiter auf der Stelle.Die Unsicherheiten durch die Rohstoff- und Lieferkettenthematik würden belasten. Dazu kämen weitere Investitionen in die nächste Wachstumsoffensive. Mittlerweile hätten sieben der zehn Experten, die sich näher mit der VARTA-Aktie beschäftigen würden, auf den Ausblick aus der Vorwoche reagiert und ihre Schätzungen überarbeitet.Zuletzt habe sich Florian Pfeilschifter von der Investmentbank Stifel zu Wort gemeldet. Er habe seine Verkaufsempfehlung bestätigt, das Kursziel aber von 76 auf 74 Euro gesenkt. Damit bleibe Pfeilschifter der größte Pessimist bei VARTA. Im vierten Quartal übertroffene Gewinnerwartungen hätten wohl nur die halbe Wahrheit erzählt, denn operativ sei es eher enttäuschend verlaufen, so der Experte. Die überraschend niedrigen Profitabilitätsziele für 2022 werte er als Zeichen, dass der Preisdruck im Geschäft mit Mikrobatterien für schnurlose Kopfhörer zunehme.Kurz vor Ostern würden die Analysten für das laufende Jahr im Durchschnitt einen Umsatz von 979,23 Millionen Euro (Vorjahr: 902,9 Millionen Euro) ein bereinigtes EBITDA von 275,71 Millionen Euro (Vorjahr: 282,9 Millionen Euro) erwarten. Daraus würde eine Marge von 28,1 Prozent resultieren.Die Schätzungen der Analysten lägen in der oberen Hälfte der Prognosespanne des Vorstands und dürften auf dem aktuellen Niveau eingepreist sein.Anleger warten daher weiter auf Details zum Einstieg in das E-Mobility-Geschäft, so Michael Schröder. Diese könnten der Aktie frische Impulse liefern und das Vertrauen der Anleger in die Varta-Story stärken. "Der Aktionär" bleibt am Ball. (Analyse vom 11.04.2022)Mit Material von dpa-AFX