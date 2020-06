Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (23.06.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Das Ellwanger Unternehmen wolle viel investieren. Deswegen verzichte VARTA auch auf die Ausschüttung einer Dividende. Maydorn halte das für eine sehr kluge Entscheidung. Die VARTA-Aktie bleibe aber dennoch seit Wochen in einer engen Seitwärtsrange gefangen. Der Ausbruch nach oben werde aber irgendwann kommen - und zwar richtig. Das aktuelle Bewertungsniveau biete daher eine günstige Einstiegsgelegenheit. VARTA sei eine Wachstumsaktie in einem sehr spannenden Markt, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 23.06.2020)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze VARTA-Aktie:XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:91,90 EUR +1,88% (23.06.2020, 17:35)