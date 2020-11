XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

110,60 EUR +0,27% (19.11.2020, 11:04)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

110,50 EUR -0,09% (19.11.2020, 11:21)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (19.11.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - VARTA: Trotz hervorragender Zahlen kam die Aktie unter Druck - eine Einstiegschance! AktienanalyseEigentlich könnte es für VARTA (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) kaum besser laufen: Dank des ungebrochenen Booms bei Kopfhörer-Akkus ist der Batteriekonzern erneut optimistischer für das Gesamtjahr, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Umsatzprognose habe Vorstandschef Herbert Schein auf 840 Mio. bis 860 Mio. Euro angehoben. Bisher habe VARTA mit 810 Mio. bis 830 Mio. Euro gerechnet. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) dürfte bei 230 Mio. bis 235 Mio. Euro herauskommen. Zuvor habe das Management nur bis zu 215 Mio. Euro in Aussicht gestellt. VARTA komme mit weniger Investitionsausgaben aus, bei einem unveränderten Ausbau der Produktionskapazitäten. Basis für die neue Prognose seien die hervorragend verlaufenen ersten drei Quartale. Der Umsatz habe auch dank des Zukaufs des Haushaltsbatterien-Geschäfts um fast 160 Prozent auf 630,3 Mio. Euro zugelegt. Das operative Ergebnis sei um gut 180 Prozent auf 176,8 Mio. Euro geklettert. Unter dem Strich habe mit 78,3 Mio. Euro Gewinn mehr als doppelt so viel wie vor einem Jahr (33 Mio. Euro) gestanden."Der Trend der Mobiltelefonhersteller ist klar: Das Kabel gehört der Vergangenheit an", habe Schein erklärt. "In naher Zukunft wird die einzige Schnittstelle zu den Geräten kabellos sein." Es sei damit zu rechnen, dass sich der Schwenk zu den kabellosen Geräten nochmals verstärken werde. Insofern sei kaum zu verstehen, dass die Aktie nach Vorlage der Zahlen unter Druck geraten sei. Schließlich müssten sogar Pessimisten wie Warburg Research eingestehen, dass der Kapitalbedarf bei VARTA gesunken sei, was eine Kapitalerhöhung unwahrscheinlicher mache.Summa summarum eröffnet der Rücksetzer eine Einstiegschance, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 46/2020)Börsenplätze VARTA-Aktie: