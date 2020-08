XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (28.08.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe."The trend ist your friend" sei eine der wichtigsten Börsenweisheiten. Nicht ohne Grund: Rein statistisch sei es wahrscheinlicher, dass ein Börsentrend noch länger bestehen bleibe als dass er sofort ein Ende finde. Projiziere man diese Regel, dann dürfte die VARTA-Aktie nach dem Sprung auf ein neues Allzeithoch ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen.Bei VARTA gebe es derzeit keine klaren Anzeichen für eine Trendumkehr - weder operativ noch aus charttechnischer Sicht. Der Batteriehersteller befinde sich auf einem dynamischen Wachstumskurs. Vorstand Herbert Schein habe die Prognose für das Gesamtjahr zuletzt sogar nach oben geschraubt.Trotz der mittlerweile recht hohen Bewertung würden die hervorragende Marktstellung und die Wachstumsaussichten für weiter steigende Notierungen sprechen. Der Aufwärtstrend sei intakt und damit ein guter Freund der VARTA-Aktionäre. Nach dem nachhaltigen Sprung über die 130-Euro-Marke sei der Weg Richtung 150 Euro geebnet. "Der Aktionär" spekuliere auf dieses Szenario, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze VARTA-Aktie: