Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (01.02.2021/ac/a/t)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Unter atemberaubenden Schwankungen habe die VARTA-Aktie in den letzten beiden Wochen ohne fundamentale Nachrichten über 30% an Wert zugelegt. Verantwortlich dafür seien konzertierte Käufe von Privatanlegern gewesen, die gezielt Shortseller attackiert hätten. VARTA sei dafür ein dankbares Objekt gewesen, schließlich habe die Aktie mit einer Shortquote von bis 35% des Freefloats zu den am meisten leerverkauften Titeln in Deutschland gezählt. Uns kann diese Wertexplosion insofern recht sein, als wir mit unserer Musterdepotposition davon profitiert haben und auch fundamental von der Aktie überzeugt sind (vgl. Ausgabe 01/2020), so die Experten von "Der Anlegerbrief". Die jüngsten Kapriolen würden die Experten aber als Übertreibung werten und hätten einen Teil ihrer stattlichen Gewinne mitgenommen. Mittelfristig habe die Aktie aber weiter großes Potenzial, insbesondere wenn VARTA neben dem boomenden Mikroakku-Geschäft auch im Bereich großer Lithium-Ionen-Zellen für Elektroautos Fuß fassen könne. Die Rahmenbedingungen dafür würden jedenfalls optimistisch stimmen, jüngst etwa habe die EU ein neues Förderprogramm über 2,9 Mrd. zur Entwicklung von Hochleistungsbatterien in Europa aufgelegt, von dem VARTA gleich auf mehreren Wertschöpfungsstufen profitieren werde.Die Experten von "Der Anlegerbrief" erhöhen das Kursziel für die VARTA-Aktie auf 160 Euro und erwägen nach einer Kursberuhigung eine erneute Aufstockung ihrer Position. (Ausgabe 3 vom 30.01.2021)