Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

112,80 EUR +2,27% (09.12.2020, 12:26)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (09.12.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Das Papier des Ellwanger Konzerns sei sicherlich nicht geeignet, das Portfolio besser aussehen zu lassen, denn es notiere rund 8% schwächer als zu Jahresbeginn. Insbesondere in den ersten drei Monaten sei VARTA schwer unter die Räder gekommen und zeitweise auf nur noch knapp über 50 Euro gefallen. In dieser Zeit hätten einige Hedgefonds größere Short-Positionen in VARTA aufgebaut. Sie hätten sich hierfür Aktien ausgeliehen und dann am Markt verkauft. In der Hoffnung, sie später billiger wieder zurückkaufen zu können und sie dann dem Verleiher wieder zurückzugeben. Diese Spekulation sei eher nicht aufgegangen. Die meisten Leerverkäufe seien im Bereich 70/80 Euro durchgeführt worden. Das bedeute, dass diese Positionen beim aktuellen Kurs von 110 Euro zwischen 30 und 40 Euro im Minus lägen, also gemessen am Einstandspreis um rund 50%, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.12.2020)