XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

74,50 EUR -3,12% (03.02.2020, 14:52)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

74,50 EUR -3,25% (03.02.2020, 15:08)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (03.02.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.In der vergangenen Woche habe die VARTA-Aktie noch von den starken Absatzzahlen von Apple profitiert. Das Ellwanger Unternehmen beliefere den iPhone-Hersteller mit Mini-Batterien für AirPods. Der Schwung durch Apple sei aber längst wieder abgeebbt.Die VARTA-Aktie sei zum Jahresanfang aufgrund von Sorgen vor steigendem Konkurrenzdruck unter Druck geraten. Der monatelange steile Aufwärtstrend sei beendet worden, nachdem die Commerzbank in einer Studie auf die Gefahr steigender Konkurrenz hingewiesen habe.Mit dem heutigen Kursverlust sei die VARTA-Aktie unter die wichtige Unterstützung in Form der 200-Tage-Linie gerutscht. Damit sei das Papier klar angeschlagen. Wichtig wäre, dass das Januartief bei 72,60 Euro nun zumindest verteidigt werden könne. Dies werde sich in den kommenden Tagen entscheiden. Mittel- und langfristig bleibe "Der Aktionär" weiter optimistisch. Anleger sollten ihre Position mit einem Stopp bei 67 Euro nach unten absichern, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze VARTA-Aktie: