Börsenplätze VARTA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

114,10 EUR -10,51% (14.08.2020, 09:17)



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

128,50 EUR (13.08.2020)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (14.08.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Der Batteriekonzern VARTA habe sein Ergebnis für das erste Halbjahr vorgelegt. Von Januar bis Juni sei dem Unternehmen ein rasantes Wachstum gelungen. Der Umsatz sei auch dank eines Zukaufs um knapp 158 Prozent auf 390,7 Millionen Euro gestiegen, wie das MDAX-Unternehmen am Freitag in Ellwangen mitgeteilt habe. Ohne die Übernahme der Geschäfte mit VARTA-Konsumentenbatterien wäre der Erlös aber auch um zwei Drittel geklettert.Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen habe sich nahezu auf 102,1 Millionen Euro verdreifacht. Unter dem Strich habe ein Nettogewinn von 39,9 Millionen Euro gestanden und damit doppelt so viel wie vor einem Jahr. Am Vorabend bereits habe der Konzern wegen der boomenden Geschäfte vor allem mit wiederaufladbaren Batterien für kabellose Kopfhörer seine Jahresprognosen angehoben.Der Umsatz solle um bis zu 129 Prozent auf 810 bis 830 Millionen Euro steigen, habe VARTA angekündigt. Zuvor sei das Unternehmen von einer Spanne von 780 bis 800 Millionen Euro ausgegangen. Das bereinigte operative Ergebnis EBITDA sehe das Management jetzt bei 210 bis 215 Millionen Euro, was einem Plus von bis zu 121 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspreche. Die ursprüngliche Schätzung habe 175 bis 185 Millionen Euro gelautet. Wegen der vorgesehenen Erweiterung der Produktionskapazität dürften die Investitionen auf 320 bis 360 Millionen Euro steigen, was ebenfalls etwas mehr sei als geplant.Zudem könne der Konzern auf einen anhaltend hohen Auftragsbestand blicken. Das Unternehmen erwarte daher nun ein weitaus stärkeres Wachstum von Umsatz und operativem Ergebnis als geplant, habe VARTA am Donnerstag in Ellwangen mitgeteilt.Marion Schlegel rät bei der VARTA-Aktie Gewinne laufen zu lassen. "Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf steigende Kurse bei VARTA. Die Mitte Juli gestartete Trading-Position liege bereits rund 30 Prozent im Plus. (Analyse vom 14.08.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link