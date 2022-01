Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze VARTA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

112,65 EUR -0,22% (07.01.2022, 08:37)



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

112,00 EUR -1,37% (06.01.2022)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland:VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (07.01.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.In laufenden Patentstreitigkeiten zwischen einer Tochter der VARTA AG, Geräteherstellern und einem Wettbewerber sei in den USA eine wichtige Weichenstellung zugunsten der Schwaben getroffen worden. Ein Gremium des US-Patentamts habe alle Anträge auf Löschung relevanter Bestandteile mehrerer Patente zurückgewiesen. Ein erster Etappensieg.In den Verfahren sei es um Patente gegangen, welche die unter der Marke CoinPower vertriebenen, kleinen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Zellen des deutschen Technologieunternehmens unter Schutz stellen würden. Diese Zellen kämen vor allem in True Wireless Stereo Headsets (TWS) im Premium-Bereich zum Einsatz.Aus der VARTA-Konzernzentrale heiße es: Die sechs angegriffenen Patente seien weiterhin gültig. Die Löschungsanträge seien als Reaktion auf Klagen der Tochter der VARTA AG eingereicht worden, die ihre Patente verletzt sehe. Eine der Beklagten sei Guangdong Mic-Power New Energy Co. (Mic-Power)."Wir dulden keine Verletzung unseres geistigen Eigentums. Wir sichern unsere Produkte daher durch starke Patente ab, um unseren Vorsprung zu halten und weiter auszubauen. Die Entscheidung in den USA ist für uns ein klarer Sieg. Die Einwände sind in dem von uns erwarteten Umfang abgewiesen worden", so Vorstand Herbert Schein.Weitere Details seien nicht veröffentlicht worden. Wie gehe es weiter? VARTA investiere unverändert in den Ausbau seiner Produktionskapazitäten für seine Lithium-Ionen-Batterien (CoinPower) und den Aufbau einer Pilotanlage für großformatige Lithium-Ionen-Rundzellen. In den Geschäftsjahren 2022 und 2023 bereite sich der Konzern auf eine große Wachstumsoffensive mit der neu entwickelten ultra-hochleistungsfähigen V4Drive-Zelle und dem Einstieg in das E-Mobility-Geschäft vor. Im Gespräch mit dem "Aktionär" habe Vorstand Herbert Schein aber bereits aufgezeigt, wie der Konzern als treibende Kraft bei den kleinen Knopfzellen für Hörgeräte und kabellose Kopfhörer in Zukunft auch die Autobranche unter Strom setzen wolle.Die Entscheidung im Patentstreit sei ein positives Signal. Weitere Entscheidungen dieser Art sollten folgen. Neue Details zu der E-Offensive würden vom Konzern im Frühjahr erwartet. "Der Aktionär" bleibe am Ball. Die passenden Nachrichten könnten der Aktie dann wieder neues Leben einhauchen.Wird der Kurs vorher noch einmal nach unten gedrückt, legen sich Anleger mit Weitblick bei Kursen zwischen 100 und 105 Euro auf die Lauer, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.01.2022)