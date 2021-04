Börsenplätze VARTA-Aktie:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland:VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (27.04.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.VARTA wolle nach dem Rekordjahr 2020 auch im laufenden Jahr dynamisch wachsen. Zudem sollten die Aktivitäten im Bereich größerer Zellformate hochgefahren werden. Gehe es nach Börsenexperte Alfred Maydorn, sollte die Aktie auch schon bald hoch fahren. Auf ein passendes Kaufsignal aus charttechnischer Sicht müssten die Anleger aber noch weiter warten.Die VARTA-Aktie befinde sich weiter in einer neutralen Zone. Besonders im Fokus: die richtungsweisende 200-Tage-Linie, die aktuell bei 119,39 Euro verlaufe. In den letzten Tagen habe sich diese Marke als solide Unterstützung erwiesen. Ein nachhaltiger Bruch des GD200 wäre ein starkes technisches Verkaufssignal. Anleger müssten sich dann auf kurzfristige Rücksetzer Richtung 105 Euro einstellen. Für ein frisches Kaufsignal müsste der Bereich um 136/138 Euro nachhaltig überwunden werden. Auf den Weg dahin attackiere die Aktie derzeit die 50-Tage-Line bei aktuell 124,21 Euro.Aus Sicht von Börsenexperte Maydorn könnte das Kaufsignal schon bald generiert werden: "Der von VARTA angekündigte Einstieg in das Geschäft mit Batteriezellen für Elektroautos ist ein echter Quantensprung für VARTA. Die Ladezeit der neuen V4Drive-Zelle von nur sechs Minuten ist revolutionär und es dürfte nicht lange dauern, bis Varta den einen oder anderen namhaften Partner aus der Automobilbranche bekannt gibt. Auch eine strategische Beteiligung an VARTA ist gut möglich. Eine Nachricht in dieser Richtung dürfte dann auch dafür sorgen, dass der Kurs der Aktie in Bewegung kommt."Sowohl Trading-orientierte Anleger als auch Investoren mit Weitblick müssen sich daher wohl noch etwas gedulden, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link