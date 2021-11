Börsenplätze VARTA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

115,95 EUR +2,98% (18.11.2021, 08:53)



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

113,45 EUR +1,07% (17.11.2021, 17:35)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (18.11.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Nachdem alle neun Analysten bei VARTA ihre Schätzungen und Kursziele infolge der Prognosesenkung angepasst hätten, melde sich ein neuer Experte zu Wort: JPMorgan habe die Bewertung von VARTA mit "overweight" aufgenommen. Das Kursziel habe es in sich und werde bei 140 Euro gesehen. Damit sehe die US-Bank rund 40 Prozent mehr Potenzial als die restlichen Analysten im Durchschnitt.Bis 2030 sollten insgesamt 28 Unternehmen Produktionskapazitäten für zusammen 1.200 Gigawattstunden aufbauen, wobei die Autobauer - allen voran Tesla, Volkswagen und Stellantis - einen Marktanteil von 40 Prozent erobern sollten, schreibe JPMorgan-Analyst Jose Asumendi in einer Branchenstudie.VARTA und sein Rivale Freyr dürften im europäischen Markt für Autobatterien Marktanteile gewinnen, so Asumendi. Für VARTA sprächen enge Kontakte zu den deutschen Autobauern, fortgeschrittene Batterietechnologie und hoch automatisierte Produktionsanlagen.Anleger mit Weitblick warten zum Auf- oder Ausbau einer Position aber weiter auf die viel zitierten schwachen Tage, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.11.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link