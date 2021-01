XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

158,70 EUR -12,47% (29.01.2021, 11:40)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

160,50 EUR -6,52% (29.01.2021, 11:55)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (29.01.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland: VAR1) unter die Lupe.Die VARTA-Aktie zeige sich weiter extrem volatil. Gestern hab das Papier des Ellwanger Konzerns am Nachmittag nach Eröffnung der US-Börsen ein neues Allzeithoch bei 181,30 Euro markiert, nachdem der Kurs bei nur bei 145 Euro in den Handel gestartet sei. Heute habe die VARTA-Aktie bei 171 Euro eröffnet, sei dann allerdings wieder auf 162,50 Euro abgerutscht.Als Grund für die volatile Kursentwicklung würden in Finanzkreisen weiterhin mögliche Eindeckungen von Shortsellern genannt. "Die sich verbreitenden Kursspekulationen um Aktien wie GameStop, AMC Entertainment, Nokia oder hierzulande Varta beruhen auf einem koordinierten Vorgehen von Privatanlegern gegen Hedgefondsmanager und Analystenboutiquen, die auf fallende Kurse setzen", habe Analyst Christian Kahler von der DZ BANK erklärt. Der auch bei GameStop aktive und in arge Bedrängnis geratene Hedgefonds Melvin Capital mische auch bei VARTA als Shortseller aktiv mit.Trotz des schwachen Starts heute liege die VARTA-Aktie seit Wochenanfang aber noch gut 25& vorne. Seit Jahresbeginn seien es 36 Prozent. Sicher, im Vergleich zu den Kursausschlägen in Übersee seien das überschaubare Zahlen. Gut möglich aber, dass vor dem Wochenende noch weitere Short-Eindeckungen folgen würden und noch ein paar Prozent bei VARTA dazukämen. Anleger sollten aber auch mögliche dynamische Richtungswechsel mit einkalkulieren und weiterhin (Teil-)Gewinne realisieren. Zur Erinnerung: Aktuell gebe es für die VARTA-Aktie nur eine Kaufempfehlung und das Kursziel von Berenberg laute dabei 145 Euro, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze VARTA-Aktie: