XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

167,50 EUR -7,61% (29.01.2021, 10:05)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

165,00 EUR -3,90% (29.01.2021, 10:20)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (29.01.2021/ac/a/t)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Maplelane Capital, LLC baut Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der VARTA AG massiv ab:Die Shortseller von Maplelane Capital, LLC haben ihr Engagement in den Aktien des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) erheblich gekürzt.Die New Yorker Asset-Management-Firma Maplelane Capital, LLC hat am 27.01.2021 ihre Short-Position von 1,08% auf 0,02% der VARTA-Aktien gesenkt.Aktuelle Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien der VARTA AG:0,74% D1 Capital Partners L.P. (27.01.2021)0,02% Maplelane Capital, LLC (27.01.2021)0,00% Cadian Capital Management LP (27.01.2021)Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien der VARTA AG: mindestens 5,11%.Börsenplätze VARTA-Aktie: