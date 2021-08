Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

131,95 EUR +0,73% (30.08.2021, 12:17)



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

132,00 EUR +0,46% (30.08.2021, 11:54)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (30.08.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Die Hoffnung auf eine Erholungsbewegung nach dem massiven Kursverfall bei der VARTA-Aktie sei groß gewesen. Bis letzte Woche habe auch sehr viel auf eine anhaltende Gegenbewegung hingedeutet. Erneut sei der Wert unter Druck geraten und habe seine kurzfristigen Kursgewinne verzockt. So sollten Trader nun weiterhin vorgehen.Nach den enttäuschenden Quartalszahlen am 12. August sei es mit der VARTA-Aktie rasant nach unten gegangen. Nachdem sie noch wenige Tage davor ein neues Zwischenhoch bei 165,90 Euro markiert habe, sei sie innerhalb von fünf Tagen in der Spitze um 26% abgerauscht. Zwischenzeitlich sei das Papier des Ellwanger Konzerns dabei sogar unter die Unterstützung an der 200-Tage-Linie bei 127,28 Euro gerutscht, habe diese jedoch bereits am Folgetag erfolgreich zurückerobern können.Zwar sei darauf eine Gegenbewegung gefolgt, doch diese habe schon rund eine Woche später am Widerstand am März-Hoch bei 136,90 Euro ein Ende gefunden. Seitdem habe der Wert unter schwachen Umsätzen leicht nachgegeben und notiere jetzt nur noch knapp über der horizontalen Unterstützung bei 128 Euro, an der momentan zeitglich der GD200 verlaufe. Solange sich der Kurs trotz der hohen Abwärtstrendstärke während der nächsten Tage über dieser wichtigen Marke halten könne, sei die Gefahr vor weiteren kurzfristigen Rücksetzern weitestgehend gebannt. Ansonsten müssten Trader mit einem Abverkauf bis an den Boden zwischen 105 und 111 Euro rechnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze VARTA-Aktie: