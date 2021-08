Börsenplätze VARTA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

133,95 EUR -0,67% (26.08.2021, 15:25)



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

133,90 EUR -0,63% (26.08.2021, 15:11)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (26.08.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Nach kräftigen Kursgewinnen im Juli und Anfang August sei es nach den Zahlen bei der VARTA-Aktie zu einem kapitalen Rücksetzer gekommen. Mittlerweile habe sich die Lage beim deutschen Batteriehersteller zwar etwas beruhigt, doch die traditionell hohe Volatilität beim MDAX-Titel dürfte bald wieder zunehmen.Sechs Analysten hätten sich laut der Nachrichtenagentur Bloomberg nach den jüngsten Zahlen mit der VARTA-Aktie beschäftigt und das Ergebnis falle sehr unterschiedlich aus. Zwei Experten würden zum Kauf der Aktie raten, dem stünden drei Verkaufsempfehlungen gegenüber. Hinzu komme einmal das Votum "halten". Das durchschnittliche Kursziel liege mit 114,83 Euro aber deutlich unter dem aktuellen Kursniveau.Bei VARTA würden sich nach wie vor die Geister scheiden. Die Kursausschläge dürften hoch bleiben. Wer investiert sei, benötige gute Nerven. Langfristig sei "Der Aktionär" allerdings nach wie optimistisch, was die weitere Entwicklung der VARTA-Aktie angehe, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.08.2021)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Varta.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link