Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (01.12.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Das Papier des Ellwanger Konzerns zeige sich wieder von seiner gewohnt volatilen Seite. Anfang Oktober habe die VARTA-Aktie innerhalb von zwei Wochen um rund ein Viertel zugelegt. Nachdem der deutsche Batteriehersteller Mitte des Monats die Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt habe, seien die Kursgewinne wieder fast komplett abgegeben worden. Am Ende habe die charttechnische Unterstützung bei 100 Euro allerdings erfolgreich verteidigt werden können.Mittlerweile hätten sich die Bullen zurückgemeldet. Aber wie lange reiche ihre Kraft? Kurzfristig rücke eine kleine charttechnische Hürde bei 115 Euro in den Fokus. Werde diese überwunden, dann könnte die VARTA-Aktie schnell wieder das Verlaufshoch von Anfang November bei 125,10 Euro ansteuern. Würden die Bullen dann am Drücker bleiben, könnte in den letzten Tagen des Jahres sogar noch das bisherige Allzeithoch bei 138,70 Euro in den Fokus rücken. Falle die VARTA-Aktie wider Erwarten zurück, müsse sich die 100-Euro-Marke erneut als stabile Unterstützung erweisen."Der Aktionär" halte an seiner optimistischen Einschätzung fest. Investierte Anleger sollten vorerst dabeibleiben, sich jedoch auf eine gewohnt volatile Kursentwicklung einstellen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze VARTA-Aktie: