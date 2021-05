Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland:VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (13.05.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Der Ellwanger Konzern sei erfolgreich ins neue Geschäftsjahr gestartet. Der Umsatz sei zwar etwas geringer ausgefallen als im Vorfeld erwartet. Seine Profitabilität habr der deutsche Batteriehersteller aber weiter verbessert. Der Vorstand erwarte im zweiten Halbjahr eine Beschleunigung des Wachstums. Ebenfalls interessant: Nachdem für die Hochleistungsrundzelle V4Drive ein erster Kunde aus dem Automobilbereich an Land habe gezogen werden können, wolle VARTA künftig auch größere Lithium-Ionen-Rundzellen entwickeln. Die DZ BANK habe im Anschluss ihr Rating für die VARTA-Aktie von "halten" auf "kaufen" hochgestuft, den fairen Wert aber von 135 auf 130 Euro gesenkt.VARTA bleibe auf dem eingeschlagenen Wachstumspfad und könne seine Profitabilität weiter steigern. Wenn das Wachstum in der zweiten Jahreshälfte wie erwartet an Fahrt gewinne, dürfte der Vorstand die Jahresprognosen nachbessern. Das Thema Lithium-Ionen-Rundzellen sorge für viel Fantasie. Hier würden allerdings noch einige Details und nachhaltige Erfolge fehlen. Trading-orientierte Anleger könnten wieder einen ersten Fuß in die Tür stellen und/oder schwache Tage im Bereich um 105 Euro zum Einstieg nutzen. Erstes Ziel bleibe der Bereich um 136/138 Euro, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.05.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze VARTA-Aktie: