Börsenplätze VARTA-Aktie:



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

140,25 EUR +2,67% (21.07.2021, 14:27)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

140,95 EUR +3,15% (21.07.2021, 14:42)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (21.07.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Im Juli 1969 hätten Neil Armstrong und Edwin Aldrin als erste Menschen den Mond betreten. Mit von der Partie seien auch VARTA-Batterien gewesen - in der Kamera von Armstrong, mit der er das Ereignis dokumentiert habe. 52 Jahre später zähle der Konzern dank enormer Investitionen in Forschung und Entwicklung zu den führenden Playern im Bereich Batterietechnologie.VARTA-Batterien würden auch heute noch ins Weltall fliegen. Ein spezielles Batteriepack habe zuletzt bei der Mission zur Internationalen Raumstation ISS die notwendige Energie für ein Gerät zur Messung der Muskelspannung der Astronauten geliefert.VARTA stehe eigenen Angaben zufolge für die Zukunft von Energie. Das Batterie-Portfolio reiche von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien und Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen.Am 13. August stünden die Zahlen für das erste Halbjahr auf der Agenda. Gut möglich, dass der Batteriehersteller 2021 erneut nachbessern müsse. Über die Einzelheiten habe "Der Aktionär" bereits berichtet.Bestätigten sich die Spekulationen und bessere der Vorstand im August bei der Jahresprognose erneut nach, dürfte die Aktie zwar nicht bis zum Mond fliegen, aber sicher wieder Boden gut machen. Ansonsten droht vermutlich mindestens ein erneuter Test der 130-Euro-Marke, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link