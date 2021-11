Börsenplätze VARTA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

133,60 EUR +1,14% (01.11.2021, 15:48)



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

134,30 EUR +0,98% (01.11.2021, 15:34)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher.(01.11.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Die VARTA-Aktie sei seit Anfang Oktober wieder im Rallyemodus. Der Kurs habe in wenigen Wochen zweistellig zugelegt. Dabei habe der Titel auch mehrere Widerstände gemeistert, zuletzt den wichtigen GD200. Jetzt würden die Bullen bereits die nächste Hürde ins Visier nehmen. Diese Marken müssten Anleger jetzt auf dem Schirm haben.Nach dem wilden Auf und Ab im Sommer habe sich die VARTA-Aktie Ende September an der 110-Euro-Marke stabilisiert. Nach einigen Tagen der Richtungssuche hätten zum Monatswechsel in den Oktober die Bullen wieder das Zepter übernommen.Vom Mehrmonatstief bei 110 Euro habe sich die Aktie bis auf aktuell rund 134,50 Euro erholt, das entspreche rund 22%. Der nächste Widerstand sei bei 137,50 Euro nicht mehr weit entfernt. Der Trend sei intakt und die Dynamik positiv, die Chancen für einen Sprung über diese Hürde stünden daher gut.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Varta befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link