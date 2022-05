Börsenplätze VARTA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

78,50 EUR +1,53% (20.05.2022, 09:04)



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

77,24 EUR -1,25% (19.05.2022)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (20.05.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach dem schwachen Jahresauftakt habe VARTA zwar die Jahresprognosen bestätigt. Die Hoffnung des Batterieherstellers ruhe dabei allerdings auf einem Anziehen der Nachfrage im zweiten Halbjahr. Mittlerweile hätten sich fast alle Analysten zu Wort gemeldet und ihre Schätzungen und Ziele überarbeitet. Das Fazit falle eindeutig aus.Die Nachfrageschwäche bei den sonst so wachstumsstarken Lithium-Ionen-Knopfzellen belaste VARTA in den ersten Monaten des Jahres. Neue Produkteinführungen der Kunden sollten im zweiten Halbjahr zu einer deutlichen Geschäftsbelebung führen. Mit den Einnahmen wolle der Konzern die Einführung seiner neu entwickelten V4Drive-Rundzelle vorantreiben und mit der E-Mobilität den nächsten Wachstumsmarkt ansteuern. Die kostenintensiven Vorbereitungen für den Produktionsanlauf dieser großen Zellen würden dem Vernehmen nach planmäßig laufen. Erste nennenswerte Umsätze erwarte der Batteriehersteller aber erst ab dem Jahr 2024.Der Jahresauftakt habe gezeigt, dass sich VARTA im Rest des Jahres strecken müsse, um die eigenen Planvorgaben zu erreichen. Aufgrund der kurzfristigen Nachfrageschwäche bei den eigentlich so wachstumsstarken Lithium-Ionen-Knopfzellen würden Analysten mittlerweile von ambitionierten Zielen sprechen. Fast alle Experten hätten ihre Schätzungen und Kursziele nach den Q1-Zahlen daher etwas gesenkt.Trotz der mittelfristig weiter guten Aussichten: Ein entspannter Jahresstart sehe anders aus. Der Gegenwind nehme zu und drücke auf die Stimmung. Ohne frische Impulse durch einen verbesserten Newsflow sei eine nachhaltige Kursbelebung vorerst nicht in Sicht."Der Aktionär" bleibt am Ball, so Michael Schröder. (Analyse vom 20.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link