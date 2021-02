Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

117,20 EUR +0,17% (24.02.2021, 11:33)



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

118,30 EUR +4,14% (24.02.2021, 11:17)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (24.02.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Die VARTA-Aktie sei nach der Vorlage der Zahlen für 2020 und einem verhaltenen Ausblick auf das laufende Jahr deutlich in die Knie gegangen. Seit Donnerstag habe der Kurs in der Spitze über 37% an Wert verloren, vom Allzeithoch Ende Januar seien es bereits rund 42%. Kurzfristig könnte es nun allerdings zu einer Gegenbewegung kommen.Die Karten lägen bei VARTA auf dem Tisch. Zahlen und Ausblick seien kommuniziert. Analysten hätten reagiert. Der Börsenwert sei innerhalb weniger Tage um 2,5 Mrd. Euro auf 4,7 Mrd. Euro geschrumpft. Die VARTA-Aktie habe gestern ein Verlaufstief bei 105,10 Euro markiert.Wie gehe es kurzfristig weiter? Die VARTA-Aktie dürfte nach dem Kursrutsch an einer Stabilisierung arbeiten. Die Volatilität sollte dabei recht hoch bleiben. Eine zwischenzeitliche dynamische Gegenbewegung Richtung 135 Euro sei ebenso möglich wie ein Durchrutschen bis auf die v.a. psychologisch wichtige 100-Euro-Marke. Möglicherweise sehe man sogar beides, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.02.2021)Börsenplätze VARTA-Aktie: