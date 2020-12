XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

112,70 EUR +1,35% (21.12.2020, 16:22)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

112,80 EUR +0,71% (21.12.2020, 16:36)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (21.12.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Über die operative Entwicklung bei VARTA und die Aussichten habe DER AKTIONÄR im laufenden Jahr eingehend berichtet. VARTA agiere mit seinen kleinen Lithium-Ionen-Batterien am Puls der Zeit. In Zukunft wolle das Unternehmen seine Lithium-Ionen-Technologie in neue, größere Batterien überführen und im Bereich Energiespeicher weiter punkten. Innovative Batteriezellen zum Antrieb von E-Autos wären langfristig die Krönung. Doch anders als viele Technologietitel, die in den letzten Wochen ein Rekordhoch nach dem anderen markiert hätten, trete die VARTA-Aktie seit Anfang September auf der Stelle.Nach dem Allzeithoch Anfang September bei 138,70 Euro sei das Papier bis auf die 100-Euro-Marke zurückgefallen. Auf dem Weg nach oben habe es die VARTA-Aktie bisher nicht geschafft, die horizontale Hürde bei 115 Euro nachhaltig zu überwinden. Erst danach wäre der Weg Richtung des Verlaufshochs vom 12. November bei 125,10 Euro und dem Allzeithoch geebnet.DER AKTIONÄR halte an seiner optimistischen Einschätzung fest. Investierte Anleger bleiben vorerst dabei und setzen weiter auf einen erfolgreichen Ausbruch, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Ein Stopp knapp unter 100 Euro sichere die Position bei der VARTA-Aktie ab. (Analyse vom 21.12.2020)Börsenplätze VARTA-Aktie: