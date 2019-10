XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

101,00 EUR -2,32% (31.10.2019, 10:21)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

101,20 EUR -3,25% (31.10.2019, 10:36)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (31.10.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) unter die Lupe.Der SDAX-Titel sei im laufenden Jahr einer der Highflyer auf dem heimischen Kurszettel. Nach einer mehrwöchigen Konsolidierung habe die VARTA-Aktie nach den Q3-Zahlen ihre Rekordfahrt wieder aufgenommen. Gestern habe das Papier des Batterieherstellers dabei ein neues Allzeithoch bei 108,80 Euro erreicht. Im laufenden Jahr stehe dabei eine Performance von 315 Prozent zu Buche. Analysten würden bullish bleiben.Auch nach über 300 Prozent Kursplus im laufenden Jahr sähen Experten noch Luft nach oben. Charlotte Friedrichs, Analystin der Privatbank Berenberg, habe das Kursziel von 100 Euro auf 115 Euro erhöht. Die Commerzbank sehe die Aktie nach den Zahlen sogar erst bei 120 Euro (bisher: 108 Euro) fair bewertet. Seine Recherchen hätten ergeben, dass VARTA ein Zulieferer von Apple sei und für den AirPods Pro Batterien herstelle, so Analyst Stephan Klepp. Damit erhalte seine These über starke zusätzliche Umsätze und Wachstum für zumindest die nächsten vier Quartale Rückhalt. Die Experten von Mainfirst würden zu den Top-Bullen bei VARTA zählen. Der Analyst Florian Pfeilschifter habe das Kursziel von 78 auf 130 Euro angehoben.DER AKTIONÄR halte an seinem Fazit fest: Wer investiert sei, sollte weiter dabei bleiben. Die VARTA-Aktie überzeuge seit Wochen durch ihre Relative Stärke. Im Rahmen des zum Jahresende anstehenden "Window Dressing" dürfte die Aktie weiter gefragt bleiben. Aber auch an ersten Gewinnmitnahmen ist an der Börse noch keiner arm geworden, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.10.2019)Börsenplätze VARTA-Aktie: