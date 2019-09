Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze VARTA-Aktie:



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

84,00 EUR +10,82% (03.09.2019, 11:50)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

83,30 EUR +9,89% (03.09.2019, 12:07)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (03.09.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von Michael Schröder vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batteriekonzerns VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) unter die Lupe.Die VARTA-Aktie - die Abkürzung stehe für Vertrieb, Aufladung, Reparatur transportabler Akkumulatoren - sei nicht aufzuhalten. Die Aktie habe ihren Wert allein im bisherigen Jahresverlauf bereits mehr als verdreifacht - und springe heute auf ein neues Rekordhoch.VARTA stelle vorwiegend wiederaufladbare Batterien für Kopfhörer und Hörgeräte sowie Lithium-Ionen-Knopfzellen her. Der Vorstand plane den weiteren Ausbau der Produktion bis 2022 auf über 150 Millionen Zellen p.a. Hintergrund sei die ungebrochen hohe Kundennachfrage in einem Markt, der jährlich über 30 Prozent wachse. Erst vor wenigen Monaten habe VARTA bekannt gegeben, die jährliche Kapazität zum Jahresende 2020 auf mehr als 100 Millionen Zellen anzuheben."Wir stehen am Anfang eines großen Booms bei den Lithium-Ionen Batterien für kabellose Premium-Kopfhörer, von dem wir am stärksten profitieren", so Vorstand Herbert Schein. VARTA wachse weiter deutlich schneller als der Markt. Deshalb erhöhe der Batteriekonzern nochmals massiv die Produktionskapazitäten.Die Branche boome und der Ausbau der Produktionskapazitäten mache Lust auf mehr. Ebenfalls positiv: VARTA habe im Mai mitgeteilt, 17 Jahre nach seiner Zerschlagung das ursprüngliche Geschäft mit Haushaltsbatterien, Taschenlampen und Ladegeräten zurückzukaufen. Der US-Batteriehersteller Energizer habe das europäische Geschäft von VARTA auf Geheiß der EU-Kartellbehörden abgeben müssen. Solle heißen: VARTA zahle 100 Millionen Euro plus 80 Millionen Euro übernommene Schulden an Energizer. Andererseits verdopple VARTA auf einen Schlag seinen Umsatz. Kein schlechter Deal, der aber auch die Konzentration auf das eigentliche Kerngeschäft beeinträchtigen könnte.Mit einem KGV von über 60 und einem KUV von 4 sei der Titel aber bereits sehr sportlich bewertet. Bei aller Fantasie würden die Bäume auch für VARTA nicht in den Himmel wachsen.Anleger können daher auf dem Weg nach oben weitere Gewinne realisieren und beim Rest mit neuem Stopp bei 62,50 Euro auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends spekulieren, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.09.2019)