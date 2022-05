Die Wachstumstreiber zeigen sich aber vollends intakt, sodass wir bei einem neuen Kursziel von 95,00 Euro (zuvor: 100,00 Euro) insbesondere für längerfristig orientierte Investoren Kaufkurse sehen, so Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, zur Uzin Utz-Aktie. (Analyse vom 04.05.2022)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Uzin Utz-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Uzin Utz AG (ISIN: DE0007551509, WKN: 755150, Ticker-Symbol: UZU) zu kaufen.Uzin Utz habe am vergangenen Freitag vorläufige Zahlen für das erste Quartal 2022 bekannt gegeben. Diese würden eine weiterhin dynamische Umsatzentwicklung aber einen stärker als erwarteten Rückgang im operativen Ergebnis zeigen. Aufgrund der marktseitig massiv gestiegenen Unsicherheiten habe das Unternehmen die Prognose für das laufende Jahr ausgesetzt, die bislang von einem moderaten Umsatzwachstum sowie einem leicht sinkenden EBIT ausgegangen sei.Mit einem erneut zweistelligen Wachstum von 11,2% yoy auf 116,3 Mio. Euro sei die Erlöserwartung der Aktienanalysten von der Montega AG im ersten Quartal übertroffen worden (MONe: +8,7% yoy auf 113,7 Mio. Euro). Damit habe Uzin Utz trotz einer hohen Vorjahresbasis nahtlos an die hohe Wachstumsdynamik der Vorquartale angeknüpft (H2/21: +11,1% yoy).Ergebnisseitig seien die Aktienanalysten von der Montega AG aufgrund steigender Rohstoff-, Energie- und Transportkosten sowie des im Vorjahresquartal äußerst starken Ertrags- und Margenniveaus (Q1/21: EBIT 12,0 Mio. Euro; EBIT-Marge 11,4%) bereits von einem spürbaren Rückgang ausgegangen (MONe: EBIT 9,2 Mio. Euro; EBIT-Marge 8,1%), allerdings habe sich ihre Schätzung als etwas zu optimistisch erwiesen. Das EBIT sei um 28,5% yoy auf 8,5 Mio. Euro gesunken, was einer Marge von 7,3% entspreche (-410 BP yoy).Diese Entwicklung zeige, dass es Uzin Utz trotz der nach Erachten der Aktienanalysten von der Montega AG starken Marken und hohen Preissetzungsmacht im von signifikanten Preissteigerungen auf den Rohstoff- und Logistikmärkten geprägten Marktumfeld aktuell nicht gelinge, diese kurzfristig durch eigene Preiserhöhungen zu kompensieren.Die Aktienanalysten von der Montega AG hätten daher ihre Prognose hinsichtlich des Working-Capitals in 2022 angehoben (WC-Quote: 18,9%; Δ +130 BP). Trotz des Übertreffens ihrer Erlöserwartung für Q1 würden die Aktienanalysten von der Montega AG ihre Umsatzprognose für das Gesamtjahr zunächst unverändert lassen. Damit würden die Analysten der ihres Erachtens zunehmenden Fragilität hinsichtlich der kurzfristigen Baukonjunktur Rechnung tragen, wenngleich Uzin Utz selbst bislang keine Produktionsstopps habe hinnehmen müssen.Bei einer intakten Materialversorgung der Bauwirtschaft sähen die Aktienanalysten von der Montega AG das Unternehmen auf Gesamtjahressicht durchaus in der Lage, ein Wachstum im oberen einstelligen Prozentbereich zu erzielen. Ihre Ertragsprognosen für 2022 ff. würden die Aktienanalysten von der Montega AG dagegen vor allem angesichts einer sinkenden Bruttomarge nach unten anpassen, das mittelfristige Margenziel von >8% aber weiterhin als realistisch erachten.Der kurzfristige Newsflow dürfte umsatz- und ertragsseitig divergent ausfallen, zumal sich für Q2 die Profitabilitätsbasis extrem stark darstelle (EBIT-Marge Q2/21: 14,5% inklusive Sondereffekt).