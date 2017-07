Tradegate-Aktienkurs Silver Standard Resources-Aktie:

Kurzprofil Silver Standard Resources Inc.



Silver Standard Resources Inc. (ISIN: CA82823L1067, WKN: 858840, Ticker Symbol: ZSV, NASDAQ-Ticker-Symbol: SSRI) ist ein kanadisches Silberminen-Unternehmen, welches seinen Hauptsitz in Vancouver hat. Das Unternehmen besitzt die Pirquitas Mine in Argentinien, eine der größten Silberminen der Welt. Silver Standard Resources betreibt ein aktives Explorationsprogramm.

Toronto (www.aktiencheck.de) - Silver Standard Resources-Aktienanalyse von Analyst Dan Rollins von RBC Capital Markets:Aktienanalyst Dan Rollins vom Investmenthaus RBC Capital Markets rechnet bei den Aktien des Silberminen-Betreibers Silver Standard Resources Inc. (ISIN: CA82823L1067, WKN: 858840, Ticker Symbol: ZSV, NASDAQ-Ticker-Symbol: SSRI) laut einer Aktienanalyse nunmehr mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Aktien von Silver Standard Resources Inc. haben nach Ansicht der Analysten von RBC Capital Markets Aufwärtspotenzial.Die Silver Standard Resources-Aktie verdiene auf Grund einer stärkeren fundamentalen Positionierung im Vergleich zur Peer Group einen Bewertungsaufschlag, so der Analyst Dan Rollins.In ihrer Silver Standard Resources-Aktienanalyse stufen die Analysten von RBC Capital Markets das Rating von "sector perform" auf "outperform" hoch, halten aber am Kursziel von 13,00 USD fest.Stuttgart-Aktienkurs Silver Standard Resources-Aktie:8,43 Euro -0,84% (30.06.2017, 16:05)