Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Start in das neue Jahr 2017 war vielversprechend für die US-Konsumenten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Im Januar 2017 seien 227.000 neue Arbeitsstellen in den USA geschaffen worden. Damit sei der monatsdurchschnittliche Wert des vergangenen Jahres (rund187.000) klar überboten worden. Der Zug am US-Arbeitsmarkt in Richtung Vollbeschäftigung sei weiter intakt. Solide Stimmungswerte habe es zum Jahresauftakt auch bei den ISM-Werten für das Verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor gegeben.



Seit der Präsidentschaftswahl habe sich auch das US-Konsumentenvertrauen der Universität Michigan um mehr als zehn Indexpunkte verbessert. Diese Entwicklung sollte im Februar 2017 Bestand haben. Im Vergleich zum Vormonat würden die Analysten lediglich einen marginalen Monatsrückgang um einen Indexpunkt auf 97,5 Punkte erwarten. Die Verbraucher würden weiterhin ein "Stück vom Kuchen" des vom neuen US-Präsidenten Donald Trump in Aussicht gestellten Konjunkturpaktes abzubekommen hoffen. Trotz der Belastungen durch die höheren Ölpreise sollte der private Verbrauch auch im laufenden Jahr kräftiger zulegen als das BIP. (10.02.2017/ac/a/m)







