Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Steuerreform von Präsident Donald Trump macht die USA steuerlich im internationalen Vergleich deutlich wettbewerbsfähiger. Aber wie und in welchem Umfang profitieren die Unternehmen davon? Douglas Bennet, Senior Portfolio Adviser bei der Quality Growth Boutique von Vontobel Asset Management, erläutert die Auswirkungen.Allerdings komme die Steuerreform den Unternehmen unterschiedlich zugute. Unternehmen die einen Fokus auf den US-Markt hätten, wie etwa Regionalbanken, dürften die größten Ersparnisse verzeichnen. Am anderen Ende der Skala stünden Unternehmen, die einen großen Teil ihrer Gewinne im Ausland erzielen würden, wie zum Beispiel IT- oder Pharmaunternehmen. Da sie heute bereits niedrigere Steuersätze im Ausland bezahlen würden, würden sie nur geringe Ersparnisse haben. Insgesamt, so die Analyse der Vontobel-Experten, würden die Steuereffekte stark von Unternehmen zu Unternehmen variieren. Jene mit einer starken Marktposition dürften insgesamt stärker profitieren, da sie, im Gegensatz zu Unternehmen in einem ausgeprägten Wettbewerbsumfeld, nicht gezwungen seien, die Steuererleichterungen über den Preis weiter zu geben.Investoren dürften zum einen über höhere Dividenden und einen Anstieg der Aktienrückkäufe von den neuen Steuerregelungen profitieren. Zum anderen seien die Unternehmen in der Lage, ihre Investitionsbudgets erhöhen - was wiederum zu höheren Gewinnen führen könne. (25.01.2018/ac/a/m)