New YorkBonn (www.aktiencheck.de) - Hinsichtlich der Unternehmenszahlen für das erste Quartal dürfte auch diese Woche wieder ereignisreich werden, denn 153 Unternehmen des S&P 500 und 86 Unternehmen des STOXX Europe 600 veröffentlichen die Ergebnisse, so die Analysten von Postbank Research.Interessanterweise würden die Daten zeigen, dass S&P 500-Unternehmen mit einem höheren globalen Umsatzanteil im ersten Quartal ein höheres Gewinnwachstum verzeichnen würden. Darüber hinaus liege die Nettogewinnmarge für den S&P 500 im ersten Quartal 2022 bei 12,2% und damit über dem 5-Jahres-Durchschnitt von 11,2%, aber unter der Nettogewinnmarge des Vorjahres von 12,8% und unter dem Wert des Vorquartals von 12,4%. In Europa hätten bisher 201 STOXX Europe 600-Unternehmen die Daten für das erste Quartal 2022 gemeldet, von denen 65% die Erwartungen übertroffen hätten. Die Konsensuserwartungen würden derzeit auf einen Anstieg der aggregierten Gewinne des STOXX Europe 600 um 27,1% in Q1 2022 ggü. Vj. hindeuten, bei einer Umsatzsteigerung von 19,0%.Die Zahl der Unternehmen, die die erwarteten Gewinne übertreffen würden, liege über dem 5-Jahresdurchschnitt; es sei mit weiteren Aufwärtsrevisionen der Konsenserwartungen zu rechnen. (Ausgabe vom 02.05.2022) (03.05.2022/ac/a/m)