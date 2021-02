München (www.aktiencheck.de) - Noch ist die Berichtssaison zum vierten Quartal 2020 nicht vorbei, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers.Auf den ersten Blick falle Europa gegenüber den USA deutlich zurück. Allerdings habe hier erst die Hälfte der im Europe STOXX 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) enthaltenen Unternehmen berichtet. 64 Prozent von ihnen hätten die Gewinnerwartungen übertreffen können. Auf dieser Basis sinke das Gewinnwachstum im Verlauf des gesamten Jahres gegenüber 2019 um 25,7 Prozent. Nehme man jedoch die Unternehmen Großbritanniens aus der Betrachtung heraus, so ergebe sich ein durchaus positiveres Bild für Europa, da die britischen Unternehmenszahlen bisher eher enttäuschend ausgefallen seien. Gerade einmal 25 Prozent hätten ihr Gewinnwachstum stärker steigern können als erwartet. Ohne die britischen Unternehmen läge die Quote der Outperformer in Europa mit 75 Prozent sehr nahe an den Werten in den USA.Die bisherigen Ergebnisse würden Mut machen. Der Industriesektor habe sich bereits gut erholt und auch viele börsennotierte Dienstleistungsunternehmen seien wieder im Vorwärtsgang. Dem damit verbundenen Nachfrageschub dürfte im Verlaufe des Jahres ein weiterer Gewinnschub bei den Unternehmen folgen. Den guten Gewinnen stünden, vor allem in den USA, mitunter aber bereits ambitionierte Bewertungen gegenüber. Aktienanleger sollte daher auch in anderen Regionen der Welt nach Anlagemöglichkeiten Ausschau halten. Interessant seien hier die Emerging Markets, die im Vergleich zu Europa oftmals besser durch die Krise gekommen seien. Ein Drittel der dortigen Unternehmen habe bereits Q4-Zahlen vorgelegt, die mehrheitlich eine positive Entwicklung in 2021 nahelegen würden. (17.02.2021/ac/a/m)