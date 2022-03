Trotz der aktuell schlechten Stimmung an den Aktienmärkten würden die Rahmenbedingungen nicht so düster aussehen, wie der Blick auf die Verläufe der Aktienindices vermitteln könnte. Die Zinsen in den USA würden trotz avisierter Zinserhöhungen auf einem moderaten Niveau verbleiben, im Euroraum würden die Analysten der National-Bank AG aufgrund des ausgeprägten wirtschaftlichen Nord-Süd Gefälles keine grundsätzliche Zinswende erwarten. Daraus folge, dass die relative Attraktivität der Aktienanlage erhalten bleiben werde. Diese Aussage gelte umso mehr in realer Betrachtung, also unter Berücksichtigung der Inflationsraten. Zudem zeige der Blick auf die Unternehmenslandschaft in vielen Fällen ein zuversichtliches Bild. Gesunde Bilanzen sowie eine ermutigende aktuelle Quartalsberichterstattung würden diesen Eindruck untermauern.



Aktien



Es sei zu erwarten, dass kurzfristig die Unsicherheiten an den Aktienmärkten hoch bleiben würden. Eine zeitnahe Beendigung des Krieges sei leider Wunschdenken, da die Positionen momentan vollkommen unvereinbar erscheinen würden. Unter realen Gesichtspunkten sei die Aktienanlage weiterhin sehr aussichtsreich, aber der Krieg in der Ukraine liege wie ein Schatten auf den Aktienmärkten. Ihre in der letzten Woche reduzierten Aktienmarktprognosen würden die Analysten der National-Bank AG beibehalten. (01.03.2022/ac/a/m)





Essen (www.aktiencheck.de) - Der russische Einmarsch in die Ukraine am letzten Donnerstag markiert eine Zeitenwende in mannigfaltiger Hinsicht, so die Analysten der National-Bank AG.Zum einen stehe er für ein Ende des verständnisvollen bzw. beschwichtigenden Umgangs mit Russlands, wie er sich insbesondere im markanten Schwenk der deutschen Politik in den letzten Tagen manifestiere. Waffenlieferungen in die Ukraine, das Ende der Ostseepipeline Nord-Stream 2, sowie eine einmalige Aufstockung des deutschen Verteidigungsbudgets um 100 Mrd. Euro mit der Prämisse das 2% Ziel der NATO in zukünftigen Jahren jeweils zu übertreffen wären vor einer Woche noch undenkbar für deutsche Regierungspolitik gewesen. Ebenso als undenkbar wäre die signifikante Einigkeit der NATO und auch der EU eingeschätzt worden, wie sie sich nunmehr im Nachgang des russischen Einmarsches darstelle und wie sie sich insbesondere im sehr starken Sanktionskatalog gegen Russland widerspiegele. Es sei zu erwarten, dass die umfassenden Sanktionen schon in kurzer Zeit deutliche Spuren in der russischen Wirtschaft hinterlassen und spürbaren Druck auf den Kreml ausüben würden. Die längerfristigen Folgen der Russland/Ukraine Krise seien zum heutigen Zeitpunkt sowohl politisch als auch wirtschaftlich nicht abschätzbar. In der Vergangenheit hätten sich politische Börsen zwar oftmals als kurzlebig erwiesen. Ob dies auch diesmal der Fall sein werde, sei seriös nicht zu beantworten, stehe mit dem russischen Einmarsch nicht nur die europäische Sicherheitsarchitektur vor ganz neuen Herausforderungen, sondern auch viele Unternehmen insbesondere in Europa seien von den Sanktionen betroffen.