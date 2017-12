Linz (www.aktiencheck.de) - Die Zahlen zu den Verbraucherpreisen in der Euro-Zone lagen zwar unter den Erwartungen, dennoch konnte sich die heimische Währung unter Banken bis Werte über 1,1900 erholen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Grund dafür könnte nach wie vor die Unsicherheit in Amerika wegen der Abstimmung im Senat über die Steuerreform sein. Diese könnte sogar verschoben werden, wenn nicht genügend Stimmen zusammen kommen würden. Am Nachmittag stünden in den USA Daten zum Einkaufsmanagerindex des Verarbeitenden Gewerbes auf dem Plan. Ein Rückgang des ISM-Index sei nicht auszuschließen. All das spreche im Moment eher dafür, dass sich der Euro zu Wochenschluss im Bereich 1,1900 stabilisieren könne. Die mögliche Handelsbandbreite bei EUR/USD für heute betrage 1,1840 bis 1,1960. (01.12.2017/ac/a/m)





