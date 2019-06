Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:

32,33 EUR -3,03% (14.06.2019, 12:16)



Xetra-Aktienkurs United Internet-Aktie:

32,37 EUR -2,32% (14.06.2019, 12:02)



ISIN United Internet-Aktie:

DE0005089031



WKN United Internet-Aktie:

508903



Eurex Optionskürzel United Internet-Aktienoption:

UTDI



Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UTDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UDIRF



Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) ist mit über 23 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und über 36 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 9.000 Mitarbeitern, ca. 3.000 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, STRATO, 1&1 Versatel sowie die Marken von Drillisch Online steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 60 Mio. Kunden-Accounts. (14.06.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Konzerns United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) unter die Lupe.Seit Juni 2018 habe sich die Aktie von United Internet beinahe halbiert. Zwei Gründe seien ausschlaggebend gewesen für den massiven Absturz des einstigen Börsenlieblings. Zum einen würden die hohen Kosten für den anvisierten Netzaufbau der Tochter 1&1 Drillisch belasten, zum anderen setze sich die rapide Talfahrt der Beteiligung Tele Columbus fort - inklusive verschobener Hauptversammlung.Mit der Ersteigerung der Frequenzen habe United Internet-Chef Ralph Dommermuth den ersten wichtigen Schritt geschafft. Sein großes Ziel: Er wolle mit Drillisch den vierten deutschen Netzbetreiber etablieren. Langfristig könnte sich das auszahlen - vorerst seien die Pläne allerdings mit hohen Kosten verbunden. Die Frequenzmilliarden seien hier nur der Anfang, der Aufbau des eigenen Netzes mit ausreichender Abdeckung werde die nächste große und kostenintensive Herausforderung.Probleme bereite seit langem auch die 29,9-Prozent-Beteiligung an Tele Columbus. Über 80 Prozent habe der Kabelnetzbetreiber seit 2017 an Wert verloren. Nun habe Tele Columbus sogar die Hauptversammlung verschoben - wegen eines Streits mit United Internet. Der Großaktionär habe einen eigenen Vorschlag für die Besetzung des Aufsichtsrats eingereicht. Zuvor habe Tele Columbus seine eigene Liste vorgeschlagen. Nun suche die Beteiligung eine einvernehmliche Lösung und gebe sich dafür drei Monate mehr Zeit. Neuer Termin für die Hauptversammlung sei der 29. August.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze United Internet-Aktie: