Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:

34,47 EUR +0,94% (11.11.2021, 10:31)



XETRA-Aktienkurs United Internet-Aktie:

34,44 EUR +0,53% (11.11.2021, 10:54)



ISIN United Internet-Aktie:

DE0005089031



WKN United Internet-Aktie:

508903



Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UTDI



NASDAQ OTC-Symbol United Internet-Aktie:

UDIRF



Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) ist mit über 26 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und über 39 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 9.900 Mitarbeitern, ca. 3.200 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, IONOS, STRATO und 1&1 Versatel steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 66 Mio. Kunden-Accounts. (11.11.2021/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Ralph Dommermuth ist immer für Überraschungen gut, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung zu der Aktie der United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF).Der Gründer, Vorstandschef und Großaktionär von United Internet (UI), wolle seinen Anteil an dem Internetkonzern auf etwas mehr als die Hälfte aufstocken. Dommermuth prüfe, ob er über eine existierende oder neu zu gründende von ihm beherrschte Gesellschaft ein freiwilliges Erwerbsangebot für 17 Mio. Aktien von UI zu 35 Euro das Stück abgebe. Der von ihm kontrollierte Anteil würde damit auf circa 51 Prozent steigen. Zuletzt habe Dommermuth etwas mehr als 42 Prozent der 194 Mio. UI-Anteile gehalten. Sollte es dazu kommen, würde es sich der Vorstandschef knapp 600 Mio. Euro kosten lassen, die Mehrheit an dem von ihm gegründeten Unternehmen zu übernehmen.Auch wenn noch nicht abschließend geklärt sei, ob es zu dem Angebot komme, sähen Börsianer darin ein Vertrauenssignal. Der Schritt zeige, dass Dommermuth an UI glaube, habe ein Börsianer erklärt. Dommermuth sei bekannt für sein langfristiges unternehmerisches Denken und Handeln, habe Analyst Karsten Oblinger von der DZ BANK geschrieben.Damit nicht genug: Die auf Cloud- und Webhostinggeschäfte ausgerichtete UI-Tochter Ionos solle einem Bericht des "Handelsblatts" zufolge soweit vorbereitet werden, damit das Unternehmen dann im "zum passenden Zeitpunkt 2022 oder 2023" einen Börsengang durchführen könnte. Dabei sei von einer Bewertung von rund fünf Mrd. Euro die Rede. Im Zuge der Nachrichten konnte sich die Aktie von ihrem jüngsten Tief bei gut 31 Euro deutlich lösen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 44/2021)Börsenplätze United Internet-Aktie: