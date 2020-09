Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:

Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) ist mit über 23 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und über 36 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 9.000 Mitarbeitern, ca. 3.000 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, STRATO, 1&1 Versatel sowie die Marken von Drillisch Online steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 60 Mio. Kunden-Accounts. (17.09.2020/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - United Internet: Starke Performance - AktienanalyseIm Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen ist der Telekomanbieter und Internetdienstleister United Internet (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) auch im abgelaufenen Krisenquartal weiter gewachsen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Umsatz sei um 3,8 Prozent auf 1,39 Mrd. Euro geklettert, wie das Unternehmen mitgeteilt habe. Das EBITDA sei zwar um 3,2 Prozent auf 319,7 Mio. Euro zurückgegangen, sei aber noch deutlich besser ausgefallen als von Analysten zuvor befürchtet. Unter dem Strich habe der Gewinn auch wegen verschiedener Bewertungseffekte von Beteiligungen um sechs Prozent auf 125,9 Mio. Euro zugelegt.Besonders angetan hätten sich Anleger allerdings vom Ausblick gezeigt. Zwar gehe United Internet nach wie vor davon aus, dass man beim operativen Ergebnis nicht über das Vorjahresniveau hinaus kommen werde. Dank besserer Geschäfte bei seinem Mobilfunkanbieter 1&1 Drillisch stelle der Internetdienstleister beim Umsatz aber nun ein Plus von rund vier Prozent in Aussicht. Bislang sei das Management hier ebenfalls von Stagnation ausgegangen. Grund genug für Warburg Research-Analyst Jonas Blum, seine Kaufempfehlung für die United Internet-Aktie zu erneuern und das Kursziel um fünf Euro auf 53 Euro anzuheben. Damit hätte das Papier von United Internet trotz der starken Performance in den vergangenen Monaten noch ein Kurspotenzial von fast 30 Prozent, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 37/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs United Internet-Aktie:40,69 EUR -1,12% (17.09.2020, 11:21)