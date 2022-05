Aktien der Deutschen Telekom befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze United Internet-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:

31,00 EUR +1,61% (12.05.2022, 15:10)



XETRA-Aktienkurs United Internet-Aktie:

30,95 EUR -0,16% (12.05.2022, 14:59)



ISIN United Internet-Aktie:

DE0005089031



WKN United Internet-Aktie:

508903



Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UTDI



NASDAQ OTC-Symbol United Internet-Aktie:

UDIRF



Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) ist mit über 26 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und über 39 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 9.900 Mitarbeitern, ca. 3.200 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, IONOS, STRATO und 1&1 Versatel steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 66 Mio. Kunden-Accounts. (12.05.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) unter die Lupe.Der Internetkonzern United Internet und seine Tochter 1&1 hätten im ersten Quartal weniger eingenommen als von Analysten erwartet, aber im operativen Geschäft teils deutlich mehr verdient. So habe vor allem der Mutterkonzern mehr kostenpflichtige Kundenverträge hereingeholt. An den Jahresprognosen solle sich unterdessen nichts ändern. An der Börse komme das recht gut an, im sehr schwachen Marktumfeld würden beide Aktien quasi unverändert notieren.Der Konzernumsatz von United Internet habe in den ersten drei Monaten im Jahresvergleich um 3,7 Prozent auf gut 1,4 Milliarden Euro zugelegt. Analysten hätten zwar mit etwas mehr gerechnet, seien beim Betriebsgewinn aber überrascht worden. So habe der MDAX -Konzern sein um Sondereffekte bereinigtes EBITDA um 5,5 Prozent auf gut 329 Millionen Euro gesteigert und damit operativ mehr als erwartet verdient.Dabei habe das Unternehmen von einem Zuwachs bei kostenpflichtigen Kundenverträgen profitiert. Deren Zahl habe um 170.000 auf insgesamt 26,85 Millionen zugelegt. Der auf die Aktionäre entfallende Überschuss sei hingegen um fast ein Fünftel auf 102 Millionen Euro eingebrochen. Neben gestiegenen Vertriebs- und Verwaltungskosten hätten dabei höhere Abschreibungen negativ zu Buche geschlagen.Bei 1&1 sei die Entwicklung ähnlich auseinander geklafft. So sei der Quartalserlös mit rund 976 Millionen Euro nahezu konstant geblieben und habe damit unter den Erwartungen der Analysten gelegen. Beim bereinigten operativen Gewinn habe das SDAX -Unternehmen die Erwartungen hingegen deutlich mit einem Wachstum von 11,4 Prozent auf rund 187 Millionen Euro übertroffen. Der Überschuss sei auch wegen höherer Vertriebskosten und Abschreibungen um rund 11 Prozent auf knapp 102 Millionen Euro zurückgegangen.Die Zahlen von United Internet und 1&1 würden stimmen. Doch die hohen Kosten für den Netzaufbau von 1&1 würden weiter ein Risikofaktor bleiben und belasten. "Der Aktionär" bevorzugt deshalb im Telekommunikationssektor nach wie vor den Platzhirsch Deutsche Telekom , so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.05.2022)Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.