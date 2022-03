(Mit Material von dpa-AFX)



Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) ist mit über 26 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und über 39 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 9.900 Mitarbeitern, ca. 3.200 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, IONOS, STRATO und 1&1 Versatel steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 66 Mio. Kunden-Accounts. (17.03.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alexandra Jarchau vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) unter die Lupe.United Internet habe am Mittwochmorgen seine Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 präsentiert. Sowohl der Internetkonzern als auch die Tochter 1&1 würden dabei gut wegkommen. In diesem Jahr plane United Internet allerdings drei Mal mehr Geld für Investitionen ein als im vergangenen Jahr.Das MDAX-Unternehmen habe im Jahr 2021 die Erwartungen der Analysten leicht getoppt. Der Umsatz sei mit rund 5,65 Mrd. Euro um fünf Mio. Euro höher gewesen als zuvor geschätzt. United Internet habe einen Zuwachs von 5,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gemeldet. Das EBITDA sei um 3,4 Prozent gestiegen und habe mit 1,26 Mrd. Euro im Rahmen der Erwartungen gelegen.Die Dividende bleibe wie erwartet stabil. Wie bereits in den vergangenen Jahren wolle United Internet seinen Aktionären 50 Cent je Aktie ausschütten. Die Anteilseigner der Tochtergesellschaft 1&1 sollten weiterhin fünf Cent je Aktie bekommen.Die Investmentbank Goldman Sachs bewerte United Internet nach den Zahlen mit "neutral". Das Unternehmen habe aber starke Ergebnisse für das vierte Quartal vorgelegt.Die Prognosen für 2022 seien laut Goldman Sachs beruhigend für Investoren. Beim Konzernumsatz rechne United Internet für das laufende Jahr mit rund 5,85 Mrd. Euro. Das EBITDA solle jedoch auf dem Vorjahresniveau bleiben, was vor allem auf erhöhte Ausgaben zurückzuführen sei.So habe United Internet am Mittwoch angekündigt, die Ausgaben für den Netzausbau deutlich aufzustocken. 2022 wolle der Konzern bis zu eine Milliarde Euro investieren - mehr als dreimal so viel wie 2021. Rund 400 Mio. Euro davon sollten in das Netz der Tochter 1&1 fließen.Damit aber noch nicht genug: "Der Höhepunkt der Investitionen ist 2022 noch nicht erreicht. Auch in den kommenden Jahren werden wir erheblich in unser Netz investieren", habe Mehrheitsaktionär- und Konzernchef Ralph Dommermuth gesagt.Die Zahlen von United Internet waren durchaus zufriedenstellend, doch für eine nachhaltig positive Kursentwicklung muss Dommermuth mehr liefern, so Alexandra Jarchau von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.03.2022)