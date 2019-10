Börsenplätze United Internet-Aktie:



Xetra-Aktienkurs United Internet-Aktie:

33,18 EUR +3,69% (04.10.2019, 13:31)



Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:

33,13 EUR +4,08% (04.10.2019, 13:34)



ISIN United Internet-Aktie:

DE0005089031



WKN United Internet-Aktie:

508903



Eurex Optionskürzel United Internet-Aktienoption:

UTDI



Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UTDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UDIRF



Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) ist mit über 23 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und über 36 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 9.000 Mitarbeitern, ca. 3.000 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, STRATO, 1&1 Versatel sowie die Marken von Drillisch Online steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 60 Mio. Kunden-Accounts. (04.10.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internetdienstleisters United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) unter die Lupe.Der Kauf eines großen Aktienpaketes durch Konzernchef Ralph Dommermuth habe das Vertrauen der Aktionäre von United Internet gestärkt. Dommermuth, der rund 40% an dem Internet- und Mobilfunkkonzern halte, nutze mit dem Schritt die Kursschwäche der vergangenen Monate. Die Aktie zähle zu den größten Gewinnern.In den vergangenen Monaten seien die Aktien von United Internet regelrecht nach unten geprügelt worden. Die Angst vor ausufernden Kosten durch den Aufbau eines eigenen 5G-Netzes habe die Anleger verschreckt. Heute zähle die Aktie zu den Top-Gewinnern auf dem heimischen Kurszettel.Der Grund sei einfach: Wie aus einer Stimmrechtsmitteilung hervorgehe, habe Dommermuth am Mittwoch Aktien im Gesamtwert von 16,2 Millionen Euro zugekauft. Beim genannten Stückpreis von 32,40 Euro entspreche das 500.000 Papieren.Die Anleger hätten bei United Internet in den letzten Wochen starke Nerven gebraucht. Zwar hätten sich die Papiere nach einer dynamischen Talfahrt im August bei 24,21 Euro gefangen. Die anschließende Erholung sei zuletzt allerdings zwischen 32 und 34 Euro ins Stocken geraten. Im bisherigen Jahresverlauf würden die Aktien immer noch mehr als 13 Prozent im Minus notieren.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link