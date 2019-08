Börsenplätze United Internet-Aktie:



Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) ist mit über 23 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und über 36 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 9.000 Mitarbeitern, ca. 3.000 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, STRATO, 1&1 Versatel sowie die Marken von Drillisch Online steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 60 Mio. Kunden-Accounts. (15.08.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internetdienstleisters United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) unter die Lupe.Der Aufbau eines eigenen Netzes verschlinge bei 1&1 Drillisch und der Mutter United Internet Milliarden. Seit Monaten stünden die Aktien der Telekomkonzerne deshalb unter Druck. Am Donnerstag sei nun eine Gewinnwarnung bei Mutter und Tochter gefolgt. Die Aktien würden damit weiter unter Druck geraten - ein Ende des Kurssturzes sei nicht abzusehen.Im ersten Halbjahr sei der Umsatz von United Internet um 1,1 Prozent auf 2,58 Milliarden Euro geklettert. Das EBITDA sei sogar um 11,4 Prozent auf 630 Millionen Euro gestiegen.Unter anderem wegen des schwächeren Hardware-Geschäfts rechne der Konzern aber nun damit, dass der Umsatz nur um zwei statt um vier Prozent zulegen werde. Höhere Regulierungsentgelte und die Kosten für den 5G-Ausbau würden zudem das EBITDA belasten - hier erwarte der Konzern lediglich noch ein Plus von elf Prozent nach bisher zwölf Prozent. Derweil habe United Internet ein Aktienrückkaufprogramm für bis zu 192 Millionen Euro angekündigt.Eine Prognosesenkung habe es auch von der Tochter 1&1 Drillisch gegeben. Wegen der hohen Nachfrage von Bestandskunden nach LTE-Tarifen, die zunächst billig angeboten würden, erwarte der Konzern bei den Service-Umsätzen statt einem Zuwachs um vier nur ein Plus von drei Prozent. Das EBITDA solle aus den gleichen Gründen wie bei United Internet nur noch um acht Prozent zulegen - statt um zehn Prozent."Der Aktionär" rät seit Längerem davon ab, bei den beiden Telekomkonzernen ins fallende Messer zu greifen. Dabei bleibt es auch weiterhin, so Maximilian Völkl. (Analyse vom 15.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link