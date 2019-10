Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:

ISIN United Internet-Aktie:

DE0005089031



WKN United Internet-Aktie:

508903



Eurex Optionskürzel United Internet-Aktienoption:

UTDI



Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UTDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UDIRF



Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) ist mit über 23 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und über 36 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 9.000 Mitarbeitern, ca. 3.000 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, STRATO, 1&1 Versatel sowie die Marken von Drillisch Online steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 60 Mio. Kunden-Accounts. (28.10.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker", nimmt in einer aktuellen Ausgabe die Aktie des Internetdienstleisters United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) unter die Lupe.Anfang des Monats habe Ralph Dommermuth Aktien an seinem eigenen Unternehmen im Wert von 16,2 Mio. Euro gekauft. Heibel habe die Transaktion gesehen und angestrengt nach einem Grund für diesen Optimismus gesucht. Da er nichts gefunden habe, habe er die United Internet-Aktie auch nicht empfohlen, trotz des massiven Insiderkaufs.Zum Glück, wie sich herausgestellt habe: Am Freitag sei der Entwurf eines Schiedsspruchs veröffentlicht worden, der das Anliegen von United Internet abweise. Für die Tochter 1&1 Drillisch habe das Unternehmen erstreiten wollen, dass Netzbetreiber Telefonica rückwirkend die Nutzungsgebühren senken müsse. Es sei um 85 Mio. Euro gegangen, die das Unternehmen von Netzbetreibern habe erstreiten wollen.Doch es gehe nicht nur um die 85 Mio. Euro: Weitere Verfahren würden noch laufen, denn Dommermuth möchte auch wissen, wie weit er die Nutzungsgebühren für die Zukunft beeinflussen kaönne. Insbesondere beim Aufbau des 5G-Netzes sei Dommermuth auf günstige Nutzungspreise angewiesen, da er als neuer Wettbewerber von Null anfangen müsse und, um Kunden zu gewinnen, erst einmal viel Netzkapazität zukaufen müsse, um Kunden zu gewinnen, so Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker", in einer aktuellen Ausgabe. (Ausgabe 43 vom 25.10.2019)Börsenplätze United Internet-Aktie:Xetra-Aktienkurs United Internet-Aktie:28,56 EUR -1,28% (28.10.2019, 14:51)