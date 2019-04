Börsenplätze United Internet-Aktie:



Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) ist mit über 23 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und über 36 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 9.000 Mitarbeitern, ca. 3.000 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, STRATO, 1&1 Versatel sowie die Marken von Drillisch Online steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 60 Mio. Kunden-Accounts. (04.04.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Internet-Konzerns United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Hoffnung auf ein schnelles Ende der 5G-Versteigerungen habe die Aktie von United Internet am Mittwoch deutlich angetrieben. Am Donnerstag zähle der MDAX-Titel allerdings zu den größten Verlierern im Index für mittelgroße Werte. Das Problem: Der Bieterkampf sei neu ausgebrochen, die Konzerne kämen wohl doch nicht so günstig davon wie gedacht.Die Hintergründe seien kompliziert. Zwischenzeitlich seien sich die vier Bieter bereits weitgehend einig gewesen, lediglich Telefónica und die Telekom hätten noch um Frequenzen konkurriert. Doch dann sei die Wende gekommen: Telefónica habe die Telekom gewähren lassen, habe dafür für einen Block von Vodafone geboten. Das wiederum habe Vodafone zu neuen Geboten veranlasst, sodass das Wettbieten wieder von vorne los gegangen sei.Inzwischen würden sich die Gebote bereits auf 3,1 Milliarden Euro summieren. Zu Ende sei die Auktion erst, wenn keine neuen Gebote mehr eingehen würden. Es sei ein klassischer Fall der Spieltheorie. Hätten sich alle Konzerne zu Beginn geeinigt, wären die Frequenzen billig zu haben gewesen, doch solange stets mindestens ein Unternehmen noch einmal einen Vorteil für sich selbst herausschlagen wolle, gehe die Auktion weiter.Die Konzerne würden dabei mit Experten zusammenarbeiten. Denn sie müssten genau abwägen, welches Szenario teurer werde. Je mehr Frequenzblöcke erobert würden, desto weniger Mobilfunkmasten müssten später aufgestellt werden. Die Gretchenfrage laute also: Geld in die Frequenzen oder Geld in den Netzausbau stecken? Vor allem für United Internet sei es ein Drahtseilakt. Denn im Gegensatz zu den Platzhirschen wie der Telekom oder Vodafone sei der Konzern bilanziell weit schwächer aufgestellt, die Milliardenkosten für den 5G-Ausbau seien entsprechend schmerzhafter.Anleger sollten das Vabanquespiel nicht mitspielen und an der Seitenlinie bleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link