Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:

41,349 EUR -0,39% (03.04.2017, 10:20)



ISIN United Internet-Aktie:

DE0005089031



WKN United Internet-Aktie:

508903



Eurex Optionskürzel United Internet-Aktienoption:

UTDI



Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UTDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UDIRF



Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) ist mit 16,97 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und 34,29 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts der führende europäische Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 8.100 Mitarbeitern, ca. 2.600 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über die etablierten Marken 1&1, GMX, WEB.DE, united-domains, Fasthosts, Arsys, home.pl, InterNetX, Sedo, affilinet und 1&1 Versatel steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 51 Mio. Kunden-Accounts. (03.04.2017/ac/a/t)



Fulda (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von JS Capital:Die Experten von JS Capital nehmen in ihrem aktuellen Newsletter zum Multi-Asset-Fonds MS Global One die Aktie des Internetdienstleisters United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) unter die Lupe.Bei United Internet zeige die Kursentwicklung zuletzt wieder nach oben. Der Konzern und die Aktie hätten inzwischen das "Abenteuer" Rocket Internet verdaut. Die Blickrichtung sei nun nach vorne gerichtet. Gerade sei der Erwerb eines Minderheitsanteils (29,93%) am Kölner Online-Marketing sowie SEO- und SEM-Spezialisten rankingCoach gemeldet worden. rankingCoach mit Hauptsitz in Köln beschäftige rund 60 Mitarbeiter und sei auf Cloudbasierte Online-Marketing-Lösungen spezialisiert. Das Unternehmen solle zukünftig die United Internet - Tochtergesellschaft 1&1 Internet technisch unterstützen. Bislang offeriere das Unternehmen webbasierte Lösungen wie Suchmaschinenmarketing (SEM), Suchmaschinenoptimierung (SEO) und Social Media für kleinere und mittlere Unternehmen (KMUs), um sie im Web sichtbarer zu machen. Zuvor habe United Internet mit der Akquisition der Telekom-Tochtergesellschaft Strato das eigene Hosting-Geschäft gestärkt.Die United Internet-Aktie (aktuell 41,38 Euro) habe nach einer soliden Bodenbildung ihre Korrekturphase abgeschlossen und strebe nun wieder nach oben. Aus technischer Sicht stünden damit die Ampeln beim TecDAX-Wert wieder auf Grün.Die United Internet-Aktie überzeugt mit einem soliden und stetigen Wachstum, so die Experten von JS Capital. (Ausgabe März 2017)Xetra-Aktienkurs United Internet-Aktie:41,435 EUR -0,11% (03.04.2017, 10:16)