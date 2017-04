Im Januar 2017 habe die United Internet-Aktie die vom Allzeithoch ausgehende Abwärtstrendlinie und kurz darauf die 200-Tage-Linie überwunden. Einem kurzen Pullback seien weiter steigende Notierungen gefolgt, wobei die Aktie vor zwei Wochen mit dem Anstieg über das Vorgängerhoch bei 40,23 Euro ein weiteres bullisches Signal generiert habe. Die nächsten Etappenziele sähen die Analysten bei 43,18 Euro (50%-Retracement der vorangegangenen Korrektur) sowie bei 45,25 Euro (61,8%-Fibonacci-Retracement) bzw. 45,79/46,69 Euro. Bei einem nachhaltigen Anstieg über 45,25 Euro würden sie perspektivisch einen Anstieg zum Rekordhoch bei 51,94 Euro erwarten. Unterstützungen für kurzfristige Rücksetzer der Kursnotierung würden sich im Bereich 40,00 Euro sowie mit dem letzten Tief bei 37,80 Euro finden. Um die bullischen Perspektiven nicht zu gefährden, sollte die United Internet-Aktie aber nicht mehr unter 34,42 Euro fallen, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung. (Ausgabe vom 07.04.2017)



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) ist mit 16,97 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und 34,29 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts der führende europäische Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 8.100 Mitarbeitern, ca. 2.600 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über die etablierten Marken 1&1, GMX, WEB.DE, united-domains, Fasthosts, Arsys, home.pl, InterNetX, Sedo, affilinet und 1&1 Versatel steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 51 Mio. Kunden-Accounts. (07.04.2017/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktie: Weiteres Wachstum in Aussicht gestellt - Charttechnisches Bild aufgehellt - AktienanalyseUnited Internet (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF), mit rund 17 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und 34,3 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts nach eigenen Angaben der führende europäische Internet-Spezialist, befindet sich weiter auf Wachstumskurs, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Im Geschäftsjahr 2016 habe das in Montabaur ansässige Unternehmen Bestmarken bei der Zahl der Kundenverträge, dem Umsatz sowie dem Ergebnis erzielt. Diese Entwicklung solle sich 2017 fortsetzen.Das Geschäftsfeld von United Internet gliedere sich in die beiden Segmente Access und Applications. Das Produktangebot im Segment Access umfasse mit den Marken 1&1, GMX und WEB.DE leistungsfähige Breitband- und Mobile-Access-Produkte sowie damit verbundene Anwendungen. Im Segment Applications biete das Unternehmen neben Webhosting- und E-Mail-Diensten ein breites Spektrum an Dienstleistungen in den Bereichen E-Business, Cloud, Personal Information Management und Online-Werbung. Am 24.03.2017, einen Tag nach der Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2016, habe es ein Upgrade für den Gesamteindruck der Aktie von United Internet gegeben, die von "theScreener" mit eher positiv eingestuft werde. Die Informationen würden dabei auf rein quantitativen Auswertungen von thescreener.com beruhen.Im Geschäftsjahr 2016 sei die Zahl der kostenpflichtigen Kundenverträge organisch um 1 Mio. Verträge gestiegen (2015: 930.000 Verträge). Diese Entwicklung sei vor allem auf starke Investitionen in den Ausbau bestehender Kundenverhältnisse sowie die Gewinnung neuer Kunden zurückzuführen. Der Konzernumsatz habe um 6,3% auf rund 4 Mrd. Euro zugelegt (2015: 3,7 Mrd. Euro), beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe der Konzern einen Anstieg um 11,0% auf 840,6 Mio. Euro verzeichnet (2015: 757,2 Mio. Euro).Um seinen Kunden auch in Zukunft leistungsfähige Produkte und Services anbieten zu können, setze United Internet auch auf Übernahmen. So habe der Konzern im Dezember 2016 die Übernahme des Hosting-Spezialisten Strato (Anbieter u.a. von Domains, E-Mail-Paketen, Homepage-Komplettpaketen, E-Shops, Servern und Online-Speicher) bekannt gegeben. Mit der Übernahme, die sich United Internet rund 600 Mio. Euro kosten lassen habe und die nach der Freigabe durch das Bundeskartellamt planmäßig im ersten Quartal 2017 abgeschlossen worden sei, wolle das Unternehmen Synergien ziehen und seine führende Marktposition im europäischen Hosting- und Cloud-Applications-Business ausbauen.Der Vorstand rechne im laufenden Geschäftsjahr mit einem organischen Anstieg der kostenpflichtigen Kundenverträge um ca. 800.000 Verträge. Weitere ca. 1,8 Mio. kostenpflichtige Kundenverträge würden durch die Übernahme von Strato hinzukommen. Beim Konzernumsatz werde 2017 ein Anstieg um 7% erwartet, das EBITDA solle um ca. 12% zulegen. Im kommenden Jahr strebe der Vorstand einen Zuwachs beim EBITDA um ca. 10% an, das dann erstmals über 1 Mrd. Euro liegen solle.Größere Risikofaktoren würden aus Sicht der Analysten eine Verschärfung des bereits hohen Wettbewerbs und steigende Kosten für die Gewinnung neuer Kunden darstellen, unter denen das Wachstum bzw. die erzielbaren Margen leiden könnten. Im Segment "Access" sei das Unternehmen zudem von den Entscheidungen der Bundesnetzagentur und des Bundeskartellamts abhängig, die Einfluss auf die Gestaltung der Internetzugangstarife hätten. Preiserhöhungen der Leitungsbetreiber, von denen United Internet Vorleistungen für die eigenen Kunden beziehe, könnten sich negativ auf die Profitabilität der Tarife auswirken. So erwarte der Vorstand 2017 Sonderbelastungen aus Regulierungsthemen und dem Rückbau des als Vorleistung genutzten Telefónica-DSL-Netzes. Darüber hinaus biete die Nutzung automatisierter Prozesse (Bestell- und Bereitstellungsprozesse) Angriffsmöglichkeiten für Betrüger, durch die dem Unternehmen Schäden entstehen könnten.Bei der Aktie der United Internet AG sehen die Analysten der DZ BANK einen langfristigen Aufwärtstrend, der sich an die Ausbildung eines doppelten Bodens im Bereich 4,16/4,22 Euro zwischen November 2008 und März 2009 anschloss. Im Zuge dieses Aufwärtstrends habe die Aktie kontinuierlich höhere Hochpunkte und höhere Tiefpunkte markiert. Im Dezember 2015 habe die United Internet-Aktie mit 51,94 Euro einen neuen Rekordstand erreicht. Darauf sei eine Korrektur gefolgt, während der die Kursnotierung im August und Dezember 2016 Tiefpunkte bei 34,86 bzw. 34,42 Euro markiert habe. Auf diesem Kursniveau sei die United Internet-Aktie auf mehrere Hochpunkte aus dem Jahr 2014 getroffen, wobei die ehemaligen Widerstände in Unterstützungen gewandelt worden seien. Der Bereich um 35,00 Euro stelle aus Sicht der Analysten daher eine wichtige Unterstützung dar.