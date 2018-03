Xetra-Aktienkurs United Internet-Aktie:

51,72 EUR +1,73% (27.03.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:

51,88 EUR 0,00% (27.03.2018, 19:35)



ISIN United Internet-Aktie:

DE0005089031



WKN United Internet-Aktie:

508903



Eurex Optionskürzel United Internet-Aktienoption:

UTDI



Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UTDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UDIRF



Kurzprofil United Internet AG:



Kern der United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) sind die leistungsfähigen Internet-Fabriken mit 9.400 Mitarbeitern, davon rund 3.000 in Produktmanagement, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über die etablierten Marken 1&1, Drillisch, GMX, WEB.DE, mail.com, Strato, Arsys, Fasthosts, InterNetX, united-domains, home.pl, 1&1 Versatel, Affilinet, Sedo und United Internet Media steht United Internet für eine herausragende Operational Excellence für weltweit rund 58 Mio. Kunden-Accounts in zehn Rechenzentren mit insgesamt rund 90.000 Servern. Darüber hinaus hält United Internet Beteiligungen an börsennotierten Unternehmen sowie zahlreiche Beteiligungen an jungen Internet-Unternehmen. (27.03.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von Thomas Hofmann, CEFA und Investmentanalyst von der LBBW:Thomas Hofmann, CEFA und Investmentanalyst der LBBW, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internetdienstleisters United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) von "halten" auf "kaufen" herauf.United Internet (UI) habe 2017 die Anzahl kostenpflichtiger Kundenverträge um 6,1 Mio. auf 22,9 Mio. steigern können, wobei 0,9 Mio. auf organischem Wachstum und 5,2 Mio. auf die Erstkonsolidierung von Drillisch und Strato entfallen würden. Der Umsatz sei um 10,5% auf 4,2 Mrd. EUR gestiegen, wobei auch hier der wesentliche Teil des Zuwachses auf die Übernahmen zurückzuführen sei. Mit einem operativen EBITDA von 980 Mio. EUR (+17,3% yoy) wurde die Guidance erreicht, die Analysten der LBBW waren diesbezüglich etwas optimistischer. An die Aktionäre solle für 2017 eine Dividende von 0,85 EUR (Vj.: 0,80 EUR) ausgeschüttet werden.Im laufenden Geschäftsjahr solle das Wachstum weiter auf hohem Niveau gehalten werden. Der Umsatz solle um etwa 1 Mrd. EUR auf 5,2 Mrd. EUR und das EBITDA auf 1,2 Mrd. EUR ansteigen. Das geplante Wachstum beruhe neben Konsolidierungseffekten auf verstärktem Marketing im Mobilfunk- und Festnetzgeschäft (1,2 Mio. Neukunden). Synergieeffekte aus der Übernahme von Drillisch würden in Höhe von 50 Mio. EUR erwartet.Die Analysten der LBBW haben ihre Umsatz- und Ergebnisprognose leicht angepasst und anhand ihres DCF-Modells ein unverändertes Kursziel von 59 EUR ermittelt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze United Internet-Aktie: