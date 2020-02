Börsenplätze United Internet-Aktie:



Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) ist mit über 23 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und über 36 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 9.000 Mitarbeitern, ca. 3.000 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, STRATO, 1&1 Versatel sowie die Marken von Drillisch Online steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 60 Mio. Kunden-Accounts. (12.02.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Leon Müller von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internetdienstleisters United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) unter die Lupe.5G bleibe Streitthema. Nicht nur, dass der neue Mobilfunkstandard viel Anlegergeld vernichtet habe. Jetzt drohe dem neuen Netzstandard, der Voraussetzung etwa für autonomes Fahren sei, selbst das Aus. Das fordere zumindest die Umweltorganisation BUND. Die Aktien von Unternehmen wie 1&1 Drillisch und United Internet würden nicht reagieren.Kein 5G: Die Umweltorganisation BUND fordere in Hamburg einen Ausbaustopp für das neueste Mobilfunknetz 5G. Ohne eine Prüfung der Gesundheits- und Umweltverträglichkeit dürfe die Infrastruktur nicht ausgebaut werden, habe Landesgeschäftsführer Manfred Braasch am Mittwoch in Hamburg gesagt. Zudem werde das Mobilfunknetz zur Zeit ohne die vorgeschriebene Technikfolgenabschätzung ausgebaut. Der BUND habe dem Bürgerbüro von Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) seine Forderungen mit 6.000 Unterschriften übergeben.Hamburg sei eine von sechs 5G-Modellregionen, in denen der Ausbau besonders gefördert werde. Im Hafengebiet würden bereits praktische Anwendungen erprobt. Ohne 5G wären auch Zukunftsprojekte wie autonomes Fahren nicht möglich. Der BUND befürchte gesundheitliche Nachteile durch elektromagnetische Wellen.Aus Sicht des Bundesamts für Strahlenschutz müssten sich Bürger keine Sorgen um Gesundheitsschäden durch Mobilfunkmasten machen, solange die Grenzwerte eingehalten würden. Die Auswirkungen des Mobilfunks für die Gesundheit seien inzwischen gut erforscht, habe die Präsidentin der Behörde, Inge Paulini, der Deutschen Presse-Agentur gesagt. "Demnach gibt es keinen Beleg für negative gesundheitliche Auswirkungen unterhalb der Grenzwerte." Diese Erkenntnisse ließen sich "weitgehend" auf den neuen 5G-Mobilfunk übertragen, da die im Frühsommer versteigerten Frequenzbereiche "identisch oder vergleichbar" mit den bislang genutzten seien.Die Forderung der Organisation BUND treffe am Mittwoch unter Aktionären von Gesellschaften wie United Internet und 1&1 Drillisch auf taube Ohren. Unter Berücksichtigung der Äußerungen etwa des Bundesamtes für Strahlenschutz sind die Erfolgsaussichten der Forderung eines Stopps des 5G-Ausbaus als eher gering einzuschätzen - und damit nach aktuellem Stand tatsächlich vernachlässigbar, so Leon Müller von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.02.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link