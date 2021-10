Tradegate-Aktienkurs United Airlines-Aktie:

Kurzprofil United Airlines Inc.:

United Airlines Holdings Inc. (ehemals United Continental Holdings, Inc.) (ISIN: US9100471096, WKN: A1C6TV, Ticker-Symbol: UAL1, NASDAQ-Ticker-Symbol: UAL) ist eine Holdinggesellschaft, deren wichtigste, 100%-ige Tochtergesellschaft United Airlines, Inc. (United) ist. Das Unternehmen befördert Personen und Fracht in ganz Nordamerika und zu Zielen in Asien, Europa, dem Nahen Osten und Lateinamerika. Durch United und ihre regionalen Fluggesellschaften ist sie auf sechs Kontinenten tätig, mit Drehkreuzen am Newark Liberty International Airport (Newark), Chicago O'Hare International Airport (Chicago O'Hare), Denver International Airport (Denver), George Bush Intercontinental Airport (Houston Bush), Los Angeles International Airport (LAX), A.B. Won Pat International Airport (Guam), San Francisco International Airport (SFO) und Washington Dulles International Airport (Washington Dulles). Es bestehen vertragliche Beziehungen mit verschiedenen regionalen Fluggesellschaften, die unter dem Namen United Express regionale Flugdienste anbieten. (04.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - United Airlines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die United Airlines-Aktie (ISIN: US9100471096, WKN: A1C6TV, Ticker-Symbol: UAL1, NASDAQ-Ticker-Symbol: UAL) unter die Lupe.Die Flugbranche in den USA sei mächtig im Aufwind. Für Unterstützung sorge die jüngste Covid-Studie des US-Pharmakonzerns Merck & Co. Bestes Beispiel sei die United Airlines-Aktie. Der Kurs der US-Fluggesellschaft habe gleich über mehrere wichtige technische Marken übersprungen und damit starke Kaufsignal generiert, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 04.10.2021)Das vollständige Interview mit Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze United Airlines-Aktie: