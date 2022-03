NYSE-Aktienkurs UnitedHealth-Aktie:

498,65 USD +2,48% (04.03.2022, 22:00)



ISIN UnitedHealth-Aktie:

US91324P1021



WKN UnitedHealth-Aktie:

869561



Ticker-Symbol UnitedHealth-Aktie:

UNH



NYSE-Symbol UnitedHealth-Aktie:

UNH



Kurzprofil UnitedHealth Group Inc.:



UnitedHealth Group (ISIN: US91324P1021, WKN: 869561, Ticker-Symbol: UNH, NYSE-Symbol: UNH) ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit Firmensitz in Minnetonka, Minnesota. UnitedHealth Group ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen der Gesundheitsvorsorge. Das Kerngeschäft setzt sich aus Versicherungen und Gesundheitsfürsorge zusammen, die jeweils über die beiden Bereiche UnitedHealthcare und Optum erbracht werden. (07.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - UnitedHealth: Ausbruch über kurzfristigen Abwärtstrend - ChartanalyseDie Aktie von UnitedHealth (ISIN: US91324P1021, WKN: 869561, Ticker-Symbol: UNH, NYSE-Symbol: UNH) markierte am 30. Dezember 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 509,23 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Danach habe eine Konsolidierung eingesetzt, welche zunächst zu einem Tief bei 447,27 USD geführt habe. Am 24. Februar habe der Wert dieses Tief erneut getestet. Seitdem befinde er sich in einer kurzfristigen Rally. Dabei sei es am Freitag zu einem minimalen Anstieg über den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch gekommen. Noch sei dieser Ausbruch aber nicht signifikant.Bestätige sich der Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend, dann wäre die Konsolidierung seit Ende Dezember 2021 abgeschlossen. Die Aktie von UnitedHealth könnte dann den steilen Anstieg der letzten Tage in eine mittelfristige Rally in Richtung 509,23 USD und später ca. 575 USD umformen. Ein Rückfall unter das Aufwärtsgap vom 2. März 2022, also unter 467,72 USD würde den aktuellen Aufwärtsimpuls abwürgen. In diesem Fall müsste mit einem erneuten Rückfall in Richtung 447,27 USD gerechnet werden. (Analyse vom 07.03.2022)Börsenplätze UnitedHealth-Aktie:Tradegate-Aktienkurs UnitedHealth-Aktie:449,25 EUR -1,53% (07.03.2022, 08:40)