Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 12.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (12.05.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Kraftwerkbetreibers Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) von 30,30 Euro auf 30,40 Euro (gegenwärtig wahrscheinliche Abfindungsuntergrenze im Rahmen eines potenziellen BGAV).Der Bericht für das Q1/2021 habe das vorläufige bereinigte EBIT bestätigt. Uniper (u.a. bereinigtes EBIT: +12% y/y) habe in Q1 von Einmaleffekten (u.a. außerordentliche Wettersituation in den USA) profitiert. Der Ende April erhöhte Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 sei wiederholt worden. Dieser weise keine eindeutige Tendenz auf (lasse sowohl Ergebnisanstieg als auch Ergebnisrückgang zu; bezogen auf den Mittelwert der Zielspannen: Rückgänge).Die Analystenprognosen hätten mehrheitlich Bestand (u.a. bereinigtes EPS 2021e: 2,01 Euro; berichtetes EPS 2021e: 2,37 (alt: 2,01) Euro; DPS 2021e: 1,37 Euro; EPS 2022e: 1,71 Euro; DPS 2022e: 1,37 Euro). Diermeier gehe nach wie vor davon aus, dass es kurz über lang zu einem Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag (BGAV) zwischen Mehrheitsaktionär Fortum und Uniper kommen werde. Der durchschnittliche Xetra-Schlusskurs der Uniper-Aktie der letzten drei Monate liege bei 30,45 Euro (der umsatzgewichtete Durchschnittskurs über drei Monate vor der Bekanntmachung eines BGAV stelle nach deutscher Rechtsprechung i.d.R. die Abfindungsuntergrenze dar).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Uniper-Aktie: